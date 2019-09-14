Главное — чтобы был доволен дедушка 2 14.09.2019, 17:21

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Дедушка тешит свое эго, дедушку все устраивает.

Как бы трагикомично это ни звучало, но глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о достижении окончательной победы в Сирии. Нет, не опять, а снова, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Которая по счету победа — мы вам сказать не можем. Сами сбились со счета, но учитывая, что ровно неделю назад в одном из многочисленных локальных столкновений в Сирии погибло, по разным данным, от 3 до 7 российских офицеров — что-то нам подсказывает, что данная победа далеко не последняя. Нас ждет их еще целое множество.

Примечательно: сам Лавров признал сохранение на территории страны "отдельных очагов напряженности, которые расположены на неподконтрольных правительству территориях".

Мы искренне верим, что лишь по нелепой случайности министр иностранных дел РФ забыл уточнить, что "очаги напряженности", включают в себя порядка 80 тысяч вооруженных людей, настроенных крайне недружелюбно к правительству Асада и готовых продолжить с ним борьбу, как только залечат раны.

Несмотря на бесконечные победы "Сказочного" Путина — война в Сирии продолжается. Российские военные как гибли пачками, так и продолжат гибнуть дальше, попутно забирая с собой в вечное небытие денежные ресурсы, которые могли быть потрачены на тушение тех же сибирских лесов.

Но как известно, тушение собственных пожаров нам "экономически невыгодно", а участие в вечной войне, конца и края которой не видно — выгодно вполне. Дедушка тешит свое эго, дедушку все устраивает.