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Белорусы обыграли Португалию в матче Кубка Дэвиса

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  • 14.09.2019, 17:38
Белорусы обыграли Португалию в матче Кубка Дэвиса
Илья Ивашко

Победу нашим теннисистам принес Илья Ивашко.

Сборная Беларуси нанесла поражение команде Португалии в матче Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса. Викторию белорусам принес Илья Ивашко, который в заключительной встрече в двух сетах переиграл Педру Соузу — 6:4, 7:6.

БЕЛАРУСЬ — ПОРТУГАЛИЯ — 3:2

Илья Ивашко — Жуан Соуза — 6:4, 1:6, 2:6

Егор Герасимов — Жуан Домингеш — 6:2, 6:3

Илья Ивашко/Андрей Василевский — Жуан Соуза/Педру Соуза — 3:6, 6:7 (6)

Егор Герасимов — Жуан Соуза — 7:6, 6:4

Илья Ивашко — Педру Соуза — 6:4, 7:6 (4)

Сборная Беларуси завоевала путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2020. Кроме того, у нашей команды есть шанс на уайлд-кард от организаторов следующего финала Мировой группы.


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