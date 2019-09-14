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Шаман идет

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  • Татьяна Пояркина
  • 14.09.2019, 17:51
  • 1,116
Шаман идет
Фото: chita.ru

Александр Габышев уже стал своеобразным явлением.

Якутский шаман Александр Габышев, идущий в Москву, чтобы изгнать президента Владимира Путина, приблизился к Чите. В его тележке, которую он тащит за собой, туристический скарб. В компаньонах — блогер из Оренбурга, которого шаман называет крылом ворона. В ближайших планах — провести народное собрание в Чите и «освободить Россию от Путина».

А что потом?

«Полечу обратно к себе домой на самолете в Якутию. А вы будете со своей свободой жить. Для шамана власть — грех. Опять к природе обратимся, которая меня породила. Шаман не человек — он получеловек, полуприрода, которую обязательно спецслужбы собьют. Им не нужен народный герой», — говорит он.

Фото: chita.ru

Героизма в путешествии Габышева, прямо скажем, меньше, чем безумства и отчаяния. Но тем не менее, его путь вызывает невероятный интерес публики. Сам шаман не мелочится и называет это народной любовью и поддержкой. Она, конечно, граничит с праздным любопытством и желанием сделать с чудаком селфи для лайков. Тем не менее, за 15 минут нашего разговора остановилось три машины для знакомства с путешественником. Водитель одной из них дал шаману деньги, чтобы легче шлось. И было понятно, что такую помощь он получает регулярно. Не отказывается.

«Порой мы 100 метров проходим за 40 минут. Потому что люди постоянно останавливаются, приветствуют. Как-то посчитали, сколько за день в среднем машин останавливается, получилось 70–80 машин. Когда устаем от внимания, то уходим вглубь леса», — рассказывает путник.

Сухие факты его путешествия впечатляют. Вышел из Якутии 6 марта и находится в пути уже четыре месяца и три дня. Прошел более 2,2 тысячи километров. В день в среднем проходит 20 километров, иногда чуть больше. На ночь устанавливает юрту. Спать ложится, когда заходит солнце. Просыпается с восходом, в 4-5 утра. Завтракает, и в путь. Всегда только пешком.

На вопросы об устройстве быта отвечает односложно, как будто и так все очевидно и люди с завидной регулярностью ходят пешком из Якутии в Москву.

«Все как у туристов», — улыбается он.

Сейчас Александра Габышева сопровождает блогер из Оренбурга Евгений. Шаман в пути один не остается. Говорит, что раньше с ним шел другой блогер, которого он называл крыло ангела. Теперь с ним крыло ворона — священной птицы шамана. Евгений от своего нового имени не отмахивается. Принимает. На нем информационное сопровождение путешествия. Он чуть ли не в прямом эфире показывает их путь. Снимает и публикует практически все.

«Кроме того, как я принимаю баню и хожу в туалет», — уточняет шаман.

Он намерен вместе с Александром дойти до Москвы. У того тоже есть, что сказать Путину.

Фото: chita.ru

«У меня мать работала на трех работах, чтобы меня вырастить. А сейчас у нее мизерная пенсия. Вы представляете, что с нашими детьми будет? У меня своя цель к Владимиру Владимировичу. Я не могу ее озвучить. Только лично», — объясняет он свой порыв разделить этот нелегкий путь.

Говорит, что в Чите запишет какое-то видеообращение. Видимо, для Путина, чтобы тот был готов к встрече.

«Я с Урала приехал, чтобы идти с ним пешком. Намерен идти, пока нас не убьют», — говорит блогер.

Хотя, конечно, можно было просто пойти и поработать. Не блогером.

Но миссия у путешественников другая.

«Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами — народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие», — объясняет шаман.

Фото: chita.ru

На вопрос о спонсорах путешествия отвечает быстро — бог и народ: «Бог помогает и люди. С народом идешь — не пропадешь. Божья воля сильнее».

За все месяцы пути шаману никто не угрожал: «Угроз не было. Зло меня обходит стороной. Только добрые люди меня окружают. Я же шаман, обладаю силой, чтобы зло ко мне не подходило».

Он, кстати, признается, что у него есть и ясновидящая сила. Но в будущее не заглядывает, потому что «бог накажет». Лечит людей, которые к нему обращаются. Хотя в своих прошлых интервью и заявлял, что исцеляющими способностями не обладает. Видимо, в пути открылись.

Предугадать, чем закончится путешествие шамана сложно. Пока, с православным крестом на шее, в футболке «Справедливой России», с тележкой, в которую сам впрягается и катит, с речами о свободе и слиянии с природой, он кажется безумцем. Но эта народная поддержка и интерес к его персоне не просто удивляет. Поражает. И это не только праздное любопытство. И не только желание блогеров-воронов и не воронов, и других олицетворений оппозиции популяризировать себя за счет другого. Шаман уже стал своеобразным явлением. Символом аномальности этого мира.

Татьяна Пояркина, «Чита.ру»


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