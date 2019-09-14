Биологи: Яркие полосы помогают животным маскироваться 14.09.2019, 18:03

Если вы полосаты и быстро бегаете, то хищнику будет труднее следить за вами.

Самым знаменитым примером контрастной окраски могут служить зебры, чьи полосы служат предметом постоянного интереса биологов. Однако такие полосы встречаются и у самих насекомых. Профессор Ньюкаслского университета Кэнди Роу считает, что эти контрасты также служат для маскировки. Но если обычный маскирующий окрас скрывает животное, пока оно остается неподвижным, то полосы сбивают с толку хищника, пытающегося атаковать бегущую жертву, пишет «Вокруг Света».

Для проверки этой гипотезы биологи провели эксперименты с опасными для множества насекомых хищниками, богомолами, для которых устроили в лаборатории настоящий кинотеатр. На экране им демонстрировались небольшие прямоугольники, двигавшиеся поверх «ландшафта» естественной природной расцветки. Варьируя скорость и окраску прямоугольников, ученые фиксировали, как на них реагирует богомол, поворачивая голову вслед за движением.

Самыми сложными для отслеживания оказались быстро двигавшиеся прямоугольники, раскрашенные узкими контрастными полосами. «Если оставаться неподвижным, то лучший способ быть невидимым — слиться со средой, — говорит Кэнди Роу. — Но для движущейся жертвы верно обратное: полоски работают намного лучше, чем обычная маскировка. Если вы полосаты и быстро бегаете, то хищнику будет труднее следить за вами».

Это наблюдение сближает полосатость с дизруптивной окраской, которую можно встретить не только в мире животных, но и в военной истории. Такая расцветка визуально расчленяет силуэт животного (или боевого судна) на фрагменты, нарушая возможности эффективного распознавания и отслеживания. Возможно, что с учетом полученных энтомологами данных и специалистам по млекопитающим придется еще раз проверить свои выводы относительно полосок у зебр.