Вода и пузыри 2 Максим Соколовский

14.09.2019, 18:10

Что мы пьем и зачем покупаем?

Белорусы потребляют все больше бутилированной воды, но за этим ростом скрывается очень много проблемных вопросов, которые остаются в тени и почти не известны потребителям. Например, мало кто знает, что примерно половина питьевой воды на отечественном рынке ­ - это не природная вода, а обработанная.

Давно сформировавшееся в нашем обществе скептическое отношение к воде из-под крана привело к тому, что люди с радостью соглашаются покупать питьевую воду в магазинах, хотя зачастую отдают деньги за продукт, качество которого сопоставимо с той самой водой, доступной на каждой кухне.

Справка: Обработанная питьевая вода получается из любых водозаборов, включая водопроводную сеть. Сначала вода обеззараживается озоном, затем из воды удаляются все минералы, а потом ее снова насыщают минералами, изменяя состав. Без изменения природного состава бутилируется только артезианская вода.

При всем внешнем разнообразии ассортимента питьевой воды далеко не вся она отличается высоким качеством и содержанием необходимых природных веществ. По привычке, конечно, можно ограничиться распространенным представлением о том, что в Беларуси все исключительно натуральное и находится под пристальным государственным контролем, но это будет, мягко говоря, не совсем правильно.

В отношении натуральных продуктов у нас в стране более десяти лет назад принята стандартная государственная маркировка - знак «Натуральный продукт» с аналогичной надписью, выполненной на белом фоне вокруг зеленого круга. Решение о предоставлении изготовителю права наносить знак «Натуральный продукт» принимается коллегиально комиссией, в состав которой входят представители Госстандарта, Минздрава, Минприроды, Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром» и НАН.

При положительном решении Госстандарт выдает трехлетний сертификат на право маркировки знаком «Натуральный продукт». На сегодняшний день перечень производителей, получивших право нанесения знака «Натуральный продукт», включает в себя всего 45 предприятий на всю страну. А если посмотреть на категории натуральной продукции, то в интересующем нас разделе «Вода питьевая» представлены лишь четыре производителя - «Ластона-Плюс», «Аброникс», «Слонимский водоканал» и «Дарида». Это полезная информация на случай, когда разбегаются глаза при виде десятков этикеток на бутылках с питьевой водой в магазине.

Вода бывает разная

Вода некоторых отечественных производителей соответствует самым строгим международным стандартам и считается одной из лучших в Европе. Однако речь идет лишь о крупных предприятиях. Та же «Дарида» представлена на испанском рынке, а в странах Балтии за ней закрепился имидж «белорусского «Боржоми». Но большинство белорусских производителей питьевой воды по разным причинам не могут пройти европейскую сертификацию - вода добывается в некачественных источниках, отсутствует культура производства, что приводит к проблемам качества воды. Кроме того, используются методы обработки воды, запрещенные в ЕС (например, озонирование и УФ-излучение). Сюда можно смело добавить нежелание инвестировать в сертификацию (это затратная по времени и финансам процедура) и неумение работать на внешних рынках.

Действующий технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности упакованной питьевой воды, выпускаемой в обращение на территории ЕАЭС, и связанные с ними требования к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации, маркировке и упаковке. При этом в Европейском союзе, к техническим стандартам которого стремится подтянуться ЕАЭС, давно введено разграничение между питьевой природной и питьевой обработанной водой. Новый же технический регламент ЕАЭС на бутилированные воды вступил в силу с начала 2019г., но, в отличие от стандартов, принятых в ЕС, в регламенте для участников Евразийского экономического союза нет четких понятий и нормативов физиологической полноценности питьевой в

оды, отсутствуют полные требования к маркировке о полезных свойствах питьевой воды.

Справка: В 2012г. ВОЗ рекомендовала употреблять в сутки хотя бы от 450 мл до 700 мл природной минеральной воды, чтобы человек получал необходимые микро- и макроэлементы: кальций, магний, фтор, йод, калий, натрий и др. не из продуктов питания, а из воды, поскольку таким образом они быстрее усваиваются, распространяются по всему организму и приносят ощутимую пользу человеку. Однако во многих странах зафиксировано массовое внедрение систем фильтрации, которые очищают и опресняют питьевую воду, что лишает ее важных минералов и микроэлементов. Если говорить в масштабах производства, то происходят процессы, после которых вода превращается практически в дистиллят.

На фоне агрессивной рекламы и деятельности безответственных производителей потребитель просто не в состоянии четко различить совершенно разные виды питьевой воды: очищенную обыкновенным кипячением и обработанную любым другим способом, искусственно минерализированную и природную, которую получают из подземных источников без изменения природного состава основных минеральных компонентов.

Пить или не пить?

За последние годы наши граждане привыкли к тому, что есть такая строгая и беспощадная организация, как Россельхознадзор, которая ограничивает поставки различной белорусской продукции на территорию РФ. Но и у нас имеется аналогичная структура - Государственный комитет по стандартизации, или Госстандарт, который только в августе выдал более 60 предписаний о запрете реализации на территории страны опасной продукции. Как правило, речь идет о непродовольственных товарах китайского производства, но в последнее время под ограничения попадает и продовольствие из России.

Не исключено, что вслед за фруктовыми начинками, рыбной продукцией, печеньем и пряниками возникнут вопросы и к некоторым брендам, которые активно заполняют белорусский рынок питьевой водой.

Такое предположение связано с тем, что в отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25-30%. Такие цифры в докладе российскому президенту привел недавно глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, самая подделываемая в РФ продукция - обычная питьевая вода, и для борьбы с этим планируется ввести обязательную маркировку.

С учетом единого рынка Беларуси и России сложно представить, что из соседней страны с такими невероятными показателями по уровню поддельной питьевой воды к нам на прилавки вода поступает исключительно качественная и полезная.

Интересно взглянуть и на рынок питьевой воды в развитых государствах. В странах Северной Америки и Западной Европы самым популярным напитком в последние годы является именно бутилированная вода, спрос на которую превышает спрос на газированные и алкогольные напитки. При этом нередко самые известные мировые бренды точно так же разливают в бутылки обыкновенную воду из водопровода - после дополнительной очистки. Но стандарты, регулирующие в Европе и США качество воды в водопроводе, гораздо жестче, чем стандарты, применяемые к бутилированной воде.

Одно из проведенных в США исследований показало, что третий фактор предпочтения бутилированной воды (после удобства одноразовой упаковки и повсеместной продажи) - это субъективное представление о безопасности такой воды. Хотя в результате сопоставления образцов воды разных брендов с образцами воды из-под крана в одном из американских городов выяснилось, что в то время как 100% образцов воды из муниципального источника соответствовали государственному стандарту, всего 5% образцов бутилированной воды удачно прошли проверку. По мнению социологов, эта слепая вера в безопасность бутилированной воды объясняется грамотным маркетингом производителей. В рекламе своей продукции они используют яркие образы девственной природы, не тронутой человеком, а также эксклюзивность и принадлежность к высокому социальному слою. И эти нехитрые приемы работают.

Зачастую под понятие «питьевая вода» подпадают все воды - начиная от воды из-под крана,

пропущенной через фильтр или просто прокипяченной, которая может стоять на одном прилавке с водой из артезианских скважин. А ведь важную роль играет не только происхождение воды, но и способы ее обработки и упаковки. Если бы каждый внимательно и с пониманием читал то, что написано на этикетках, значительная часть потребителей совершенно иначе относилась бы к желанию выпить водички…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Представитель одного из белорусских производителей питьевой воды:

- Всем известно, что человеческий организм состоит в основном из воды, но разве многие задумываются о том, из какой именно воды? Мы заботимся о здоровой пище и здоровом образе жизни, хотя в первую очередь необходимо побеспокоиться как раз о здоровой воде, которую мы пьем. Большинство биологических процессов в человеческом организме происходит при участии воды, поэтому от качества того, что мы пьем каждый день, в буквальном смысле зависит вся наша жизнь.

Бутилированная вода действительно довольно часто фальсифицируется или производится без соблюдения технологии, а потому по качеству оказывается хуже, чем обычная вода из-под крана. Но по сравнению с Россией Беларусь - более компактная страна, а учитывая, что более 80% объема продаж на нашем рынке приходится на отечественных производителей, то потребителю и производителю достаточно легко отслеживать и реагировать на подобные явления.

Риск нарваться на фальсификат больше при покупке импортной воды. Подделываются только известные бренды, окутанные с помощью маркетинга красивыми легендами и чудодейственными свойствами. Чтобы избегать таких ловушек, рецепт очень простой: пейте воду от крупных и проверенных временем белорусских производителей.

Максим Соколовский, «БелГазета»