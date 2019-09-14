закрыть
14 сентября 2019, суббота, 18:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

2
  • 14.09.2019, 18:14
Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Для этого Киеву необходимо договориться с Варшавой и Минском.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве в субботу, 14 сентября, сообщает "Немецкая волна".

Украина уже приступила к обсуждению ряда амбициозных инфраструктурных проектов, отметил он. Видеозапись выступления Гончарука опубликовал Youtube-канал "Факты ICTV".

Выполнение этого проекта "абсолютно реально", подчеркнул украинский премьер, не назвав конкретные сроки. По словам Гончарука, Украине для этого нужно обсудить вопрос о предполагаемом маршруте с Польшей и Беларусью.

Возможное появление судоходного водного пути между Балтийским и Черным морями уже несколько лет является предметом обсуждений трех стран. Расходы только на польский участок маршрута могут достигнуть 12 млрд евро.


популярное за неделю

Мнение

Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич