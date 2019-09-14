Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря2
- 14.09.2019, 18:14
Для этого Киеву необходимо договориться с Варшавой и Минском.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве в субботу, 14 сентября, сообщает "Немецкая волна".
Украина уже приступила к обсуждению ряда амбициозных инфраструктурных проектов, отметил он. Видеозапись выступления Гончарука опубликовал Youtube-канал "Факты ICTV".
Выполнение этого проекта "абсолютно реально", подчеркнул украинский премьер, не назвав конкретные сроки. По словам Гончарука, Украине для этого нужно обсудить вопрос о предполагаемом маршруте с Польшей и Беларусью.
Возможное появление судоходного водного пути между Балтийским и Черным морями уже несколько лет является предметом обсуждений трех стран. Расходы только на польский участок маршрута могут достигнуть 12 млрд евро.