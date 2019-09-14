23-летний белорус выиграл престижную велогонку в Италии 14.09.2019, 18:23

Александр Рябушенко долгое время был вторым, а теперь выиграл гонку.

23-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенко выиграл престижную итальянскую велогонку первой категории «Коппа Агостони» протяженностью 195 километров, пишет tut.by.

После серьезных разборок на холмах из полутора сотен участников впереди удержалось лишь двое — Рябушенко и входящий в этом году в топ-20 лучших гонщиков мира казах Алексей Луценко. На последней сотне метров Луценко начал спринт, Александр сначала усидел у него на колесе, а перед финишной прямой вышел вперед.

Александр Рябушенко выступает среди профессионалов с осени 2017 года, причем все это время защищает цвета клуба UAE Team Emirates, который, несмотря на название, имеет итальянские корни. Все гонщики команды в сегодняшней гонке, кроме белоруса, были именно с Апеннин.

Рябушенко несколько раз становился вторым, а сегодня смог одержать первую профессиональную победу.

Белорус также является чемпионом Европы среди молодежи. Этот титул он завоевал в 2016 году. Недавно он продлил контракт с UAE Team Emirates до конца 2020 года.

Отметим, что это не единственный успех белорусского велоспорта сегодня. На многодневке «Тур Китая I» первое место в командном зачете занял велоклуб «Минск», а чемпион Беларуси Евгений Соболь стал третьим в личном зачете.