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Активисты «Европейской Беларуси»: Минск готовится праздновать День города, а мы занимаем центр столицы

  • 14.09.2019, 18:58
  • 1,611
Активисты «Европейской Беларуси»: Минск готовится праздновать День города, а мы занимаем центр столицы

В столице проходят новые пикеты по сбору подписей.

«Минск готовится праздновать День города, а мы занимаем центр столицы и ждем вас на наших пикетах», - сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Активисты напоминают, что пикеты по сбору подписей пройдут в следующих местах столицы:

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,

Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,

Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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