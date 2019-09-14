Четыре самых странных эксперимента с едой за всю историю человечества 14.09.2019, 19:10

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Диеты, которые лучше не повторять.

Это сейчас для проведения экспериментов ученые в основном используют лабораторных крыс, да и результаты большинства опытов можно предугадать заранее, отталкиваясь от уже известных данных. Раньше же исследовали рисковали собственными жизнями или жизнями других людей, а все для того, чтобы выяснить, например, можно ли питаться одним рисом или что будет, если все время пить кофе или чай?

О четырех самых странных и опасных экспериментах с едой, известных истории, рассказывает сайт Bigpicture.

Радиоактивная овсянка

В середине прошлого века одна американская компания, занимающаяся производством хлопьев на завтрак, попросила сотрудников Массачусетского университета выяснить, как их продукт ведет себя внутри организма. Чтобы наблюдать за процессом пищеварения было проще, исследователи решили добавить в крупу немного железа и кальция, но не простых, а радиоактивных!

В эксперименте приняли участие около 70 сирот с различными тяжелыми заболеваниями. К концу исследования их состояние значительно ухудшилось, ведь у большинства развилась лучевая болезнь…

Были и другие дети в США, пострадавшие от действий недобросовестных ученых. Например, однажды воспитанникам интерната для больных ДЦП давали облученное молоко, опять же, все ради науки!

Вата, шарики, веревки…

Однажды исследователь Чикагского университета Фредрик Хелзел решил проверить, что будет, если питаться только несъедобными предметами. Целью мужчины было узнать, сколько калорий он получит из такой еды, и как быстро она сможет выводиться организмом.

Продолжительное время рацион Хелзела состоял из перьев птиц, различных веревок, кукурузных початков, металлических шариков и прочего. В ходе исследования парень отметил, что быстрее всего из тела вышел кусок веревки — для этого ему потребовалось «всего-то» полтора часа! Но больше всего Фредрик любил хирургическую вату!

За время такой диеты парень дошел до крайней степени истощения и только чудом остался жив. А вот стать ученым Хелзелу так и не удалось, ведь дефицит микроэлементов в организме сказывался на его успехах в образовании.

Монодиета

Врач Макс Мошковский однажды решил поставить над собой опасный эксперимент. В течение 200 дней он ел один только шлифованный рис, чтобы развеять или подтвердить догадку о том, что из-за такого питания возникает болезнь бери-бери, иными словами, авитаминоз B1.

Доктор прекратил эксперимент, когда боли в сердце и судороги стали невыносимыми. От последствий монодиеты Макс Мошковский не мог избавиться еще около 20 лет, ведь таким питанием он нанес огромный вред сердцу.

А вот «монодиета» путешественника Вильялмура Стефанссона в свое время состояла из мяса и жира, чаще всего тюленьих. К ним мужчина изредка добавлял ягоды или рыбу — одни из немногих продуктов питания, которые можно было достать во время путешествия. При этом Стефанссон отмечал, что чувствует себя отлично, хоть и незначительно похудел. Но вот по возвращении домой у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем…

Сначала это была обычная диарея, но с каждым днем состояние Стефанссона становилось все хуже. Скоро путешественник догадался, что виною всему вареное постное мясо, от которого он успел отвыкнуть. Когда мужчина начал есть жир и внутренности животных, его состояние сразу же улучшилось.

Чай или кофе

В конце XVIII века шведский король Густав III поручил выяснить, что вреднее — чай или кофе. Для этого государь помиловал двух смертников-близнецов с условием, что до конца жизни они будут регулярно выпивать по несколько чашек этих напитков в день, один — чая, другой — кофе.

Эксперимент завершился тем, что оба брата пережили и врачей, которые за ними присматривали, и самого короля Густава. «Провалил» исследование мужчина, которому было велено пить чай — он умер первым в возрасте 83 лет.

Что ж, мы догадывались, что кофе одержит победу в этом вопросе, но все же у этого напитка есть как положительные, так и отрицательные свойства. И вы должны о них знать.

А на какой эксперимент с едой вы согласились бы? Ради науки! Ну или ради денег…