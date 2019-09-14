Клип белорусов собрал 100 миллионов просмотров на YouTube 1 14.09.2019, 19:31

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Макс Корж

Такое было лишь однажды.

Сегодня клип Макса Коржа на трек «Малый повзрослел» преодолел планку в 100 миллионов просмотров на YouTube. Работа была загружена на видеохоcтинг 24 февраля 2017 года, это значит, что ролику понадобилось более двух с половиной лет, чтобы собрать такое количество просмотров, пишет tut.by.

По сюжету клипа «Малый повзрослел» подросток ночью угоняет отцовский Ford Mondeo из дома в частном секторе Грушевки и едет на вечеринку. В клипе показаны танцы и алкоголь, сложные отношения между сверстниками, а еще милицейский участок. Макс Корж подписал видео так: «Родительским нервам и лунинецким дискачам посвящается».

Многие подростки в видео — это обычные ребята из Минска, которых для съемок отбирали на кастинге. Любопытно, что в ролике снялись родители рэпера — Анатолий и Валентина Корж. Режиссерами клипа стали Митрий Семенов-Алейников и сам Макс Корж, вторым режиссером — Алексей Дворянинович.

На сегодня это второй музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который посмотрели более 100 миллионов раз. Первым стал клип на трек «Бьет бит» группы IOWA.