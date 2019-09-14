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Ура, товарищи! Троекратное ура!

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  • Виктор Горбачев
  • 14.09.2019, 20:08
  • 2,374
Ура, товарищи! Троекратное ура!

Ждем космический корабль, ведь «Тесла» уже подарили.

День Минска.

День города!

Ну, день города сегодня. Праздник. А вы слышали?

Если бы не знакомые, то и не знала бы страна.

Хотя? О чем это я?

Судя по фотографиям, веселится и ликует весь народ. Центр города. Сердце Минска. Площадь Калиновского. Ой,сори, пока еще Октябрьская. Тысячи. Нет, десятки. Ой, сотни тысяч гуляет и празднует. Мир завидует. Видите, вставший с колен народ отмечает праздник? Может вам мешают автозаки кругом и люди с наушниками это лицезреть? Вы присмотритесь. Миллионы точно есть. Ну, сотни тысяч горожан уж точно.

Сегодня вечером по всем каналам БТ озвучат цифры ликующих. Белстат посчитает верно, а МВД еще вернее. Миллион горожан танцевало и пело. И если бы не "лидер", то не было бы тут такого счастья и праздника.

Ярмарки, танцевальные площадки, все парки и зоны отдыха заняты людьми. От хороших зарплат, хорошие и торги в сфере торговли. Общепит радуется прибыльному дню. Какое же счастье, быть и жить в стране для жизни.

Туристы заполонили улицы. Шарики, флаги и салюты. Улыбки и смех. Кругом столпотворение. Но всё это в радость.

Минск гудит. Удачи и хороших выходных Вам, жители и гости столицы!

И помните, только благодаря несменяемому, этот праздник в наших сердцах.

Как не видите такого? Вы присмотритесь. У нас же не врут и все по честному.

И мы ждем. Очень сильно ждем. Ну, когда на такой масштабный праздник, кто-нибудь подарит космический корабль. "Тесла" же уже подарили.

Ура, товарищи! Троекратное ура!

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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