Волкер: Зеленский готов пойти на риск ради мира на Донбассе 1 14.09.2019, 21:06

Курт Волкер

Спецпредставитель США считает, что попытки России разделить и ослабить Украину не срабатывают.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский готов идти на риск ради установления мира на Донбассе. Как передает корреспондент unian.net, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайком.

Волкер заявил, что существует два фактора, которые потенциально могут быть приняты во внимание Россией в процессе принятия решений. "Один из них, что Украина продолжает демонстрировать, какой успешной и устойчивой страной она есть. Она выходит вперед с точки зрения демократии, успешных свободных и справедливых президентских выборов, избрания популярного президента, новых парламентских выборов, экономического роста, очень решительной настроенности относительно реформ", - заявил Волкер.