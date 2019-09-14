Где, когда и как мы повернули не туда? 17 14.09.2019, 21:35

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Иллюстрационное фото

Как можно хотеть, чтобы твой ребенок учились у человека, который может достичь такого аффекта.

От вчерашнего скандала, спровоцированного публикацией с учительницей, размахивающей партой и угрожающей отправить ученика на кладбище, отвратительное послевкусие. И самое поганое в том, что даже не от самого скандала, и не от видео, и не от реакции властей, а от реакции того, что надо называть гордым словом "общество".

Вчера до ночи приходили в Телеграм сообщения от детей - учеников этой школы. Общий смысл и содержание у них были очень похожи: для этой учительницы такое поведение - совершенно не что-то странное, скорее норма. Очень сильно впечатлила одна девочка, уже 11-классница, которая написала: "Уже семь лет, как она у нас не преподает, а я все забыть не могу".

Еще писали: "Сейчас где ни открой, в комментах пишут, что виноват ребенок. А мы написать не можем, потому что будут искать, вычислять, вызывать на ковер, отбирать телефоны".

Тутбай выдал адскую статью, читая которую хочется заплакать: какого педагога потеряла Родина. "Объективности" ради, по Геббельсу, привели один возглас отца пострадавшего мальчика на собрании, в противовес ему - десятки строк россказней самого "педагога", ее странички из соцсетей, фотографии милого класса и, наконец, ее же открытое вранье: женщина врет, что не замахивалась на ребенка. Врет потому, что если человек держит над головой другого человека стол и говорит "тресну", "п...дец" и "на кладбище понесут", эти фразы объясняют положение этого стола не как "мимо проходил", а как целенаправленное его занесение. Такая себе "объективность" - транслировать вранье одного, усиливая его действие эмоциональным рядом, и не спрашивать мнение другого (приводя лишь одну реплику "в толпе").

В комментариях в соцсетях народ аж захлебывается: "сейчас такие дети ужасные", "довели". Ребенок, который, слава Богу, не на кладбище, получает особенно: "у...ок", "урод", "козел малолетний", "быдло", "такой ножиком пырнет". "Такой" - какой? Это все пишется в адрес 9-летнего мальчика, у которого на видео нет ножа и никаких прямых свидетельств того, что он - "быдло", нет. Есть домыслы комментаторов и слова оправдывающейся учительницы.

У нас в стране, у большей части населения, действует презумпция виновности детей и молодежи. Я это давно заметил и давно об этом говорю. Это вот наше, то, что должно называться "обществом" - глубоко враждебно к детям и молодежи. Потом они удивляются, почему те растут, мечтая свалить. Да просто потому, что здесь они никому не нужны и здесь они во всем виноваты: гаджеты у них, интернеты, тренды-бренды, майдан они хотят устроить и стабильность подорвать...

Я сейчас скажу некоторые вещи, которые вряд ли сможет понять среднестатистический белорус. Не потому, что не может, а потому, что не хочет. Но не сказать не могу.

"Сейчас такие дети"... Какие сейчас дети? Вот какие? Я не Кащей Бессмертный, не видел детей 100 лет назад, но видел и сам рос и ходил в школу в 90-е. Драка, изнасилование, алкоголь, наркотики, наряд милиции на дискотеке, воровство, оскорбление учителей, драки и с учителями тоже - это будни школ 90-х годов. Может где-то было по другому, но я учился в прекрасной школе, где старшеклассники вполне могли избить учителя-мужчину.

Я очень подозреваю, что в 80-х годах школьники были вряд ли лучше. В эпоху расцвета боев "район на район" и зарождения криминала.

Я сильно уверен, что в послевоенное время все было еще хуже. Знаете, в науке история есть дисциплина "Источниковедение" - изучение источников информации. Одним из источников информации о прошлом являются, в том числе, литературные произведения, в которых отражается "дух времени". Вот у меня прямо сейчас на языке из Высоцкого, "Баллада о детстве":

Все – от нас до почти годовалых

Толковищу вели до кровянки

А в подвалах и полуподвалах

Ребятишкам хотелось под танки

Не досталось им даже по пуле

В ремеслухе – живи да тужи

Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули

Из напильников делать ножи

Они воткнутся в легкие

От никотина черные

По рукоятке легкие

Трехцветные, наборные…

Ну и далее по тексту.

Вот же какие дети сейчас проблемные – гаджеты у них, и если что, они сразу снимают и звонят. Вот надо бы чтобы как мы в свое время. Мы же самые беспроблемные были: все умели цепями драться. У меня, чет вспомнилось, был солдатский ремень с не просто заточенной, но и зазубренной прягой.

Правда в том, что таких… как бы это сказать… Нормальных. Нормальных детей и молодежи, я уверен, никогда в истории нашей еще не было. Одно из немногих поколений, на котором не сказалась ни война, ни потрясения сильных, до голода, кризисов, ни криминалитет.

Непроблемных, гуманных, интересующихся. Что бесит взрослых в нынешних детях? Я ночь читал комментарии. Бесят гаджеты и бесит "безнаказанность" - "все такие грамотные стали, чуть что снимают, звонят!"

Что? Гаджеты, умение искать информацию, переваривать информационные потоки – это плохо? Знание своих прав и умение их защищать при помощи, в том числе и информационных технологий, или даже пусть банального звонка – это плохо? Надо, чтобы росли тупые и бесправные рабы, с кругозором "от ворот - до ворот", когда лидер "стаи" - не умный и честный, а лучший во дворе футболист или боец, а все понимание прав ограничено умением и желанием выполнять приказы и "правом сильного"?

Кому как. Я понимаю, что может бесить взрослых. Понимаю, что бесит их потеря собственной безграничной власти над молодежью. Раньше взрослые были самые умные, теперь – гугл, и он в руках с 5-ти лет. Раньше взрослый мог и чужого ребенка на улице ударить, теперь – есть мобильные телефоны, камеры слежения и уголовная ответственность. Ребенок теперь – человек. Это бесит тех, у кого самого человеческого достоинства маловато и очень хочется иметь кого-то под рукой, на ком можно самоутвердиться, только в сегодняшних условиях это стало сложновато.

Как можно сравнивать нынешних детей с "вот в наше время" у меня просто в голове не укладывается. Как можно говорить "довели" - тоже. В мое детство в 90-е в школе прямо на уроке могла вспыхнуть в классе драка, учителя могли послать прямым текстом, в учителей бросались предметами и плевались из ручек. Но и тогда я не видел, чтобы кто-то пригрозил кому-то "кладбищем" или начал размахивать партой. Не было такого никогда, не могло быть.

Дети – народ сложный. Даже самых воспитанных, бывает, заносит. Ну так для этого взрослым дают педагогическое образование. Психологию изучают, практикуются. Опыт, стаж. Педагог – это профессия. Сложная и неблагодарная. И, скажу непопулярную и провокационную мысль: безответственная.

Если сегодня ошибется хирург, мы узнаем об этом сегодня же – пациент мертв.

Если сегодня ошибся педагог, мы об этом не узнаем никогда. Он будет ошибаться всю жизнь, каждый день, дети будут выходить от него в жизнь с уже заложенными проблемами, но мы не будем об этом знать и когда проблемы обнаружатся, мы не будем знать их причин.

Отдавать детей в школу или сад к педагогам – это уже риск, лотерея: к кому попадет. Мы идем на него сознательно – а что, есть выбор? Но выбора нет, мы не знаем, а по-другому никак.

А здесь еще, плюс ко всем стандартным рискам – кладбище, п...дец, тресну партой…

Возможно, я где-то сгущу краски, хотя я так не считаю. Но оценивать этот эпизод правильно только с одной точки зрения: 12 сентября 9-летний мальчик чудом избежал смерти или инвалидности. Чудом. Избежал. Смерти или инвалидности.

Потому что если у "педагога" нервы шалят настолько, что она может занести над головой ученика парту, сказать слова "п...дец" и "кладбище", то никакой гарантии того, что у нее не переклинит следующий клапан и она таки не опустит парту ему на голову просто не существует. Просто не существует. Потому что уже эти действия – махать партой и грозить убийством ученику – они уже настолько за гранью, что впору говорить об освидетельствовании у психиатра.

Как я ни пытаюсь смотреть на ситуацию с разных точек зрения, у меня не получается. Я понимаю одно: ребенок 9-ти лет в этом виноват быть не может. Ребенок 9-ти лет – это не "быдло", "козел мелкий" или "у...ок". Это просто ребенок. Я соглашусь, что можно спрашивать и возлагать ответственность на 12-14-летнего – в этом возрасте уже пить многие начинают. Но не в 9 лет, когда некоторые еще играют в машинки.

Но у нас, в том, что должно называться "обществом", минимум половина взрослых людей считает, что подобных "учителей" увольнять не надо. Что уместно говорить "довели" и обзывать детей матом – вместо того, чтобы объяснять и, извините, воспитывать.

У нас, в нас, что-то сломалось. Мы где-то свернули не туда. Общество, основанное на презумпции виновности детей нормально существовать не может. Должно быть наоборот. К детям должна быть презумпция невиновности. Украинцы после избиения студентов свергли власть. У наших людей избиение студентов вызывает восторг и радость. Даже власти гомельские, посмотрев на видео, поняли, что это – запредельно, и решили вопрос быстро и четко. Даже власти поняли все правильно, а вот некоторые СМИ в это же время строчили "отбеливающие" репортажи. И эти репортажи идеально ложились на ожидания читателей, тех, для которых 9-летний ребенок может классифицироваться как "у...бок", "козел" или "быдло".

Я не могу понять, что в голове у родителей, которые просили не увольнять эту преподавательницу. Как можно хотеть, чтобы твой сын или твоя дочь учились у человека, который может достичь такого аффекта, чтобы замахиваться на четвероклашку партой и грозить кладбищем. Для меня это как-то за гранью.

Я понимаю, что ничего рационального в этом взгляде на вещи просто нет. Рационально – это искать для себя и своего потомства безопасность. Отдавать в опасность – это иррационально.

Презумпция виновности детей – это даже не иррационально, это просто глупо и подло. Подло по отношению к ним, потому что, вообще-то, мы за них отвечаем, а не они за нас.

И, да. Не стоит удивляться, что никто не хочет здесь жить, что все хотят свалить. И будут сваливать. В стране, где они никому не нужны и где они по умолчанию виноваты во всем, им делать нечего.

Петр Кузнецов, "Фейсбук"