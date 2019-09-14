Американские физики предложили получать «свет из тьмы» 3 14.09.2019, 21:45

2,570

Это поможет снизить затраты на охлаждении и кондиционировании зданий.

«Генерация света из тьмы» — озаглавили свою новую статью, опубликованную в журнале Joule, Аасват Раман (Aaswath Raman) и его коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). И хотя использованный в их устройстве эффект давно известен и широко эксплуатируется в технике, сам по себе концепт действительно позволяет вырабатывать энергию в полной темноте, попутно снижая затраты на охлаждение и кондиционирование зданий, пишет Naked Science.

Термоэлектрический эффект состоит в возникновении электрического потенциала в ответ на разницу температур. Одна его разновидность — эффект Зеебека — используется в обычных термопарах, создающих ток парой последовательно соединенных проводников из разных материалов, контакты которых находятся при различных температурах. Мы уже писали о планах применять его для выработки энергии для питания гаджетов теплом человеческого тела.

Авторы нового устройства предлагают дополнить термоэлектрогенераторами стандартные солнечные панели, которые все чаще устанавливаются на крышах домов. В самом деле, пока что они работают и производят электричество лишь днем, ночью же — медленно остывают. Поэтому ученые добавили к ним тонкую панель специального керамического материала.

Одна сторона панели оказывается на сравнительно прохладном ночном воздухе, вторая — над самой крышей — ловит исходящее от нее тепло. Полевые эксперименты показали, что в условиях Калифорнии такая установка может испытывать разницу до 2 °C в температуре верхней и нижней своей стороны.

Этого достаточно для выработки 25 мВт на каждый квадратный метр поверхности, хотя авторы уверены, что в ближайшее время производительность прототипа удастся увеличить как минимум вдвое. «Уже сейчас подход применим для нужд освещения и питания датчиков без подключения к сети», — добавляют разработчики.