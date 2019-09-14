Пари Зеленского и мэра Днепра Филатова продолжается 2 14.09.2019, 21:52

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Борис Филатов

Специалисты заявили, что с мостом в украинском городе, который стал предметом пари, могут быть проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал Центральный мост в Днепре, на ремонт которого он поспорил с мэром города Борисом Филатовым.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», после инспекции моста украинский президент пообщался со специалистами в строительной отрасли.

«Мост, то, что я вижу, мы по нему ехали, — мост сделан в сроки. Но его качество не можем сейчас подтвердить. Если можно — господин мэр передаст мне материалы, я обращусь к специальной комиссии — пусть приезжает и принимает. Я разберусь, увижу качество. Дайте мне какое-то время для справедливого решения», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Филатов подчеркнул, что ездить по мосту безопасно.

На вопрос журналистов о результатах пари Зеленский и Филатов ответили почти одновременно: «Пари продолжается».

Напомним, что 12 июля Владимир Зеленский и Борис Филатов договорились, что последний подаст в отставку, если Центральный мост города не будет отремонтирован до 14 сентября.

Позже мэр Днепра объяснил пари с президентом о ремонте моста своей азартностью.

Филатов добавил, что в случае победы Зеленский должен приехать в Днепр на день города (14 сентября) и они «выпьют по рюмке».