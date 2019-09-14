Осень патриарха? 14.09.2019, 22:31

1,061

Как белорусы реагируют на пикеты по сбору подписей «Европейской Беларуси».

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» уже неделю проводят пикеты по сбору подписей. Активисты встречаются с людьми не только в Минске, но и в Бобруйске, Мозыре, Светлогорске и Светлогорском районе, Бресте, Слониме. Люди принимают активное участие в пикетах по сбору подписей, выражают гражданскую позицию, рассказывают о своих проблемах. Активистка «Европейской Беларуси» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк рассказала историю, как таксист бесплатно подвез активистов, когда увидел бело-красно-белые флаги. Журналистка Ирина Халип, которая также участвует в политической кампании, в статье «Пасечник Виктор и фальсификации» рассказала, как продавец меда вместе с ней защищал национальные символы.

Активно реагируют на пикеты по сбору подписей и читатели Сharter97.org в комментариях на сайте.

Мы собрали самые яркие из них:

«Осень патриарха?».

«Ермошину под суд».

«Бабу Ягу Ермошину ждет избушка на курьих ножках с зарешеченными окнами. Это будет наказанием за массовые фальсификации выборов и назначение Лукашенко».

«А ведь лозунг выиграшный. За импичммент Лукашенко выступает вся страна».

«Давно пора отправить Лукашенко на покой! Засиделись они все и очень устали!».

«Меня не устраивает эта гопота, которая у власти засиделась и штампует "декретики" и "указики", чтобы и дальше оставаться у корыта».

«Дзякуй за прамень святла у цёмным царстве!!!».

«Здавствуйте, друзья!

Участвовал в намедни в одном из пикетов, побеседовал, поставил подпись. Все, как полагается.

Что умилило: наличие "топтунов", как и десятки лет тому назад. Неизменных, родных. Только с одним отличием. Сейчас они беспрестанно "наяривают" (или делают вид, что наяривают) по мобильному телефону. А так все то же: мужики средних лет, явно не субтильного телосложения, обыкновеннейшей внешности, возможно, с болтающимся в руках пакетом и непременно непередаваемым, ментовским выражением лица и коронной короткой стрижкой (товарищи из комитета из трех букв, пусть ваша агентура, наконец, отпустит патлы и наденет очки:-))

И когда намеренно встанешь, перекрывая им обзор пикета, они задумчиво, продолжая наяривать по телефону (я насчитал 15 минут, потом ушел, а он, бедолага, вероятно, "беседовал" весь вечер), перемещаются, чтобы восстановить обзор. Как трогательно! Мои правоохранители меня берегут:-))».

«Уже дети видят беспредел в стране. Это как назвать???».

«Белорусы обязательно дождутся лучшей жизни, но это будет борьба», - пишут читатели сайта Charter97.org.