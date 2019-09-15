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Большинство британцев поддержали референдумы о независимости в Шотландии и Северной Ирландии

  • 15.09.2019, 8:26
Большинство британцев поддержали референдумы о независимости в Шотландии и Северной Ирландии

Таковы результаты соцопроса The Independent.

Согласно данным социологического опроса, который провело агентство BMG по заказу The Independent, большинство британцев поддержали проведение референдумов о независимости Шотландии и Северной Ирландии после Brexit.

В частности, идею проведения референдума в Шотландии поддержали 45% британцев, против высказались 30%. Если исключить из опроса пункт«не знаю», то перевес в сторону сторонников референдума становится больше — 60% на 40%, пишет nv.ua.

Референдум в Северной Ирландии поддержали 52% опрошенных. Если убрать вариант «не знаю», то сторонников референдума становится 73%.

Опрос проводился с 3 по 6 сентября. В нем приняли участие 1500 человек.

Ранее сообщалось, что британские депутаты обязали правительство опубликовать документы, связанные с планом «жесткого» Brexit.

Обе палаты парламента Великобритании приняли закон,запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В ответ премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября. Также он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем перенесет Brexit.

По данным СМИ, Джонсон разработал стратегию, согласно которой любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной.


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