В Беларуси запретили конфеты и печенье из России 15.09.2019, 8:30

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В продукции обнаружили консерванты.

С 18 сентября – это в следующую среду – на территории Беларуси запрещено продавать некоторые конфеты и сорт печенья, которые сделали в России, сообщает белорусский Госстандарт.

Предписаниями от 11 сентября 2019 года белорусский Госстандарт внес товары в Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории страны, пишет citydog.by.

Конфеты глазированные с фруктово-грильяжным корпусом «Ягодный грильяж»

Кто их выпустил: ООО «Невский кондитер Белинский» (Россия, Пензенская обл.)

Почему их запретили: продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. Производитель не предупредил покупателей на упаковке, что в этих конфетах есть пищевая добавка консерванта диоксида серы, превышающая норму в 4 раза. Этот консервант в таком количестве может вызвать аллергические реакции.

Карамель с фруктово-ягодной начинкой вкус «Клубника»

Кто ее выпустил: ООО «Невский кондитер Белинский» (Россия, Пензенская обл.)

Почему запретили: продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. Производитель не предупредил покупателей на упаковке, что в этих конфетах есть пищевая добавка консерванта диоксида серы, превышающая норму в 3 раза. Этот консервант в таком количестве может вызвать аллергические реакции.

Сдобное печенье «Песочное с фруктовой начинкой»

Кто его выпустил: ООО «Паритет Инвест» (Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск).

Почему запретили: продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В печенье нашли недопустимую пищевую добавку консерванта бензойной кислоты.