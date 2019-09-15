Назван объем новой программы МВФ для Украины 1 15.09.2019, 8:57

Украина возьмет кредит у МВФ в размере 5 млрд долларов.

Украина договаривается с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Близкие к переговорам лица рассказали, что новая программа будет, скорее всего, рассчитана на три года.

Одним из основных вопросов в сотрудничестве МВФ с Украиной остается преодоление коррупции.

"Один из ключевых элементов переговоров, которые мы проводим с Украиной касается важности создания эффективной системы преодоления коррупции. Это чрезвычайно важный элемент нашего сотрудничества с Украиной. Этот элемент был важен в течение предыдущих лет и остается важным элементом текущих обсуждений", - заявил спикер МВФ Джерри Райс.