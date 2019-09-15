Диетологи открыли вкусный способ похудения 1 15.09.2019, 9:01

1,451

Молокочай – именно так в народе называют чай с молоком для похудения.

У нас принято добавлять молоко в кофе, но в Великобритании уже давно его смешивают с чаем. Даже существует тест, который определяет качество заварки. Так, если черный чай после добавления молока приобретает нежно-розовый оттенок, то вы приобрели настоящий напиток. Но есть еще одно, очень важное свойство такого сочетания.

Согласитесь, многие из нас пили чай с молоком и даже не знали, что с помощью него можно похудеть. Некоторые девушки признаются, что им удается всего за сутки избавляться от 2 кг лишнего веса, а употреблять такое сочетание продуктов можно ежедневно, пишет издание Женский мир.

Вот только для комфортного и безопасного похудения на такой диете следует придерживаться ряда несложных правил.

Основные правила

1) Каждый день готовьте свежий напиток на весь день. Пейте его каждые 2-3 часа.

Не забывайте про чистую воду, которая поможет избежать обезвоживания организма на время диеты.

2) Следите за своим самочувствием. Если чувствуете неладное, и самочувствие только ухудшается - отказывайтесь от диеты и переходите на обычное питание.

Есть два классических рецепта, по которым готовят чай с молоком.

Для первого понадобятся:

классический рассыпной черный чай без добавок - 1 чайная ложка;

100 мл коровьего молока (жирность до 2,5%);

100 мл горячей воды.

В кружку насыпать заварку и залить горячей водой. Дать немного настояться и добавить молоко. Размешать и пить как в горячем, так и в теплом виде.

Для второго рецепта ингредиенты те же, что и для первого, но в большем количестве:

1 литр молока с меньшим процентом жирности

2 чайные ложки черного чая;

На плите нагреть указанный объем молока. Пока оно горячо, добавить в него заварку и дать немного остыть. Пить, разбавляя напиток горячей водой.

Разгрузочные дни на чае с молоком можно устраивать 1 раз в неделю. В течение дня разрешено употреблять только чайный напиток с молоком и чистую, фильтрованную воду. В чай можно добавлять сахар и другие подсластители, а также пить его вместе со сладостями и выпечкой.

Один такой разгрузочный день позволит избавиться от 500 грамм до 1 килограмма лишнего веса. В день можно выпивать до 5-6 кружек чайного напитка, каждые несколько часов. Помните о том, что такой чай обладает мочегонным эффектом, и может спровоцировать частые посещения туалета.

Диета на 7 дней

Недельная диета не такая строгая, как разгрузочный день на чае. Кроме чая с молоком разрешена жидкая овсянка на воде и легкие овощные бульоны с небольшим количеством овощей (морковь, капуста, сельдерей). Соль и специи следует использовать по минимуму, но вообще от них отказываться не стоит.

Разрешены травяные напитки, а также чистая вода до 2-3 л в сутки.