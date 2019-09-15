Минские «Цмокi» в 11-й раз стали обладателями Кубка Беларуси по баскетболу 15.09.2019, 9:19

Столичные баскетболисты не оставили ни единого шанса хозяевам турнира.

Минские «Цмокi» в 11-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси по баскетболу, одолев в финальном поединке могилевский «Борисфен», сообщает «Минск-Новости».

Столичные баскетболисты не оставили ни единого шанса хозяевам турнира – 100:65. Наиболее результативным игроком минской команды стал Максим Салаш (21 очко). В полуфинале «драконы» обыграли витебский «Рубон» со счетом 111:79.

В матче за третье место, где встречались «Гродно-93» и «Рубон», сильнее оказались витебчане – 96:88.