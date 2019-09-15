Леонид Кулаков: Многие подходят, кричат «Жыве Беларусь!» 2 15.09.2019, 9:45

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Леонид Кулаков

Пикет активиста «Европейской Беларуси» поддержали музыканты.

Леонид Кулаков, который принимает участие в парламентской кампании, рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси», как идет сбор подписей:

«Сегодня выходной день. Я стою на пикете в своем округе, по соседству со своим домом. Людей сегодня чуть меньше, многие на дачах, занимаются своими огородами. Но люди подходят, интересуются, поддерживают. Многие подходят, издалека кричат «Жыве Беларусь!», кто-то приезжает из других районов. Приходят, идут рассказывать своим друзьям, потом друзья подходят».

А один из минчан, пришедших на пикет по сбору подписей, даже обеспечил его музыкальное сопровождение.