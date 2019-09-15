Активисты «Европейской Беларуси» провели «экологическую вылазку» в Молодечно 15.09.2019, 9:54

Берег реки Уша очистили от мусора.

Городские власти не занимаются уборкой мусора, за них это сделали активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь». Об экологической акции пресс-службе кампании рассказал Андрей Марков:

- Мы провели экологическую вылазку, вышли в нашем городе на реку Уша и сделали капитальную уборку берега, прилегающей территории. Было собрано семь строительных пакетов мусора, больших таких, объемных. А мусора было очень много! Мы, в основном, делали уборку под железнодорожным мостом, где скопилось огромное количество бутылок, окурков, пакетов.

К нам подходили люди, которые шли с работы домой или по другим делам, благодарили, говорили, что мы занимаемся нужным делом. Одна женщина даже подошла, оставила свой номер телефона и попросила позвонить, когда мы в следующий раз займемся уборкой.