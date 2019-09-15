По крыше брестского Дома правосудия гулял мужчина в трусах
- 15.09.2019, 10:47
Пользователи бьются в догадках, что его привело туда в таком виде.
На днях на крыше Дома правосудия в Бресте был замечен полуголый мужчина. Фотографии, сделанные из соседнего офисного здания, выложили в паблике Онлайн Брест.
Можно разглядеть, что на мужчине были трусы, носки и, вероятно, туфли.
Дом правосудия в Бресте открылся в начале лета и вмещает в себя областной и три районных суда. Пользователи бьются в догадках, что привело мужчину туда в таком виде: проспорил? Вышел позагорать? Занимался ремонтом?