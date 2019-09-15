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По крыше брестского Дома правосудия гулял мужчина в трусах

  • 15.09.2019, 10:47
По крыше брестского Дома правосудия гулял мужчина в трусах
Фото: БелТа

Пользователи бьются в догадках, что его привело туда в таком виде. 

На днях на крыше Дома правосудия в Бресте был замечен полуголый мужчина. Фотографии, сделанные из соседнего офисного здания, выложили в паблике Онлайн Брест.

Можно разглядеть, что на мужчине были трусы, носки и, вероятно, туфли.

Дом правосудия в Бресте открылся в начале лета и вмещает в себя областной и три районных суда. Пользователи бьются в догадках, что  привело мужчину туда в таком виде: проспорил? Вышел позагорать? Занимался ремонтом?   


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