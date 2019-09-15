Айфоня отменяет декреты Алексей Рощин

15.09.2019, 11:14

1,839

Трудовые права в нормальных странах защищают не премьеры, а профсоюзы.

Многие сейчас спохватились и вовсю спрашивают друг друга: "А что, неужели правда, что правительство собирается отменить 8-часовой рабочий день?"

Вот ведь, пишут: "Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился о прекращении действия нескольких тысяч советских документов, включая декрет октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, об этом премьер –министр заявил в прямом эфире телеканала "Россия 24"".

При этом те, кто особенно возмущается "произволом правительства", выглядят как люди, которые только что проснулись: дело в том, что 8-часовой рабочий день - сюрприз! - отменен в России давным-давно.

Достаточно просто почитать Трудовой Кодекс РФ - основнополагающий документ всего трудового законодательства. Никакого 8-часового дня для всех работающих вы там не найдете! Там есть только одно ограничение - что трудовая неделя не должна превышать 40 часов; а это, как вы понимаете, несколько другое...

На самом деле по всей России большинство предприятий - причем как производственные, так и в сфере услуг - давно перешли де-факто на 12-часовой рабочий день, точнее - на 12-часовые смены. Так удобнее не только собственникам, но и, чаще всего - самим работникам. Когда я спрашивал, как социолог, самих рабочих, они мне обычно отвечали, что "при двухсменной работе лучше - выходных больше".

НО! Тут уже начинается противоречие с новейшей теорией Медведева насчет "необходимости сокращения рабочей недели, чтобы больше отдыхать". Мне рабочие всегда говорили, что "лишние" выходные им нужны, чтобы подрабатывать - если не на "частника", то хотя бы у себя на огороде.

Думается, в основе всех мантр Медведева насчет "перехода на 4х-дневную неделю" - не хитрость, а глупость. Он не то что лоббирует "отмену 8-часового рабочего дня" - тут нечего лоббировать, в стране такой рабочий день давно уже по факту отменен; Медведев занимается, как он сам думает, "личным пиаром" - видимо, искренне считая, что люди в стране (как и он сам) только и мечтают, как бы им работать поменьше, а побольше отдыхать. А он людям это предложит - и будет для всех молодец! Так мечтает Превед-Медвед, и что с него взять?

А вот россиянам, которые хотели бы защиты своих трудовых прав, лучше было бы не оглядываться на то, что еще там сболтнет бывший всероссийский Айфоня, а понять, наконец, что трудовые права в нормальных странах защищают не премьеры, а специально созданные для этого партии и профсоюзы. В сегодняшней России нет ни того, ни другого - и именно поэтому прав у работников будет становиться чем дальше, тем меньше.

Алексей Рощин, Livejournal