Атака дронов: что будет с ценами на нефть? 5 15.09.2019, 11:23

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Фото: Reuters

Аналитики потрясены тем, что производство саудовской нефти могло упасть наполовину.

Производство нефти Саудовской Аравией сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки, после того как два крупных саудовских объекта, принадлежащие государственной компании Aramco, подверглись атакам беспилотников. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, передает BBC.

Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в добыча сырой нефти сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину добычи в королевстве.

Ранее агентство Рейтер и Блумберг, а также газета Wall Street Journal сообщали, что атаки дронов и последовавшие за ними пожары привели к сокращению суточной добычи на 5 млн баррелей - это 5% мировых поставок нефти.

Нападения было совершено на объекты в Абкайке и Хураисе. Один из пострадавших объектов - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абкайке. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет Рейтер.

"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе, возникших в результате атак беспилотных летательных аппаратов", - говорилось в сообщении МВД страны.

Возгорание удалось взять под контроль, сообщали государственные СМИ. Источник агентства Рейтер сказал, что производство на некоторых объектах было приостановлено в качестве меры предосторожности и что большая часть добычи возобновится через несколько дней.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Представитель хуситов заявил, что они использовали 10 дронов для нападения, и пригрозил продолжением атак.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая уже несколько лет борется с хуситами в Йемене, обвиняя их в том, что они пытаются захватить всю страну, а также якобы действуют по указаниям из Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападениях Иран, заявив, что нет никаких доказательств того, что атаки были совершены из Йемена.

Тегеран стоит почти за 100 атаками на Саудовскую Аравию, в то время как президент Хасан Роухани и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф делают вид, что настроены на дипломатию, написал госсекретарь в "Твиттере".

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки", - утверждает Помпео. Он призвал все страны осудить Иран и пообещал, что США будут работать со своими партнерами над тем, чтобы обеспечить энергетические рынки нефтью.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Саудовской Аравии, следует из сообщения Белого дома.

Цены на нефть могут вырасти на несколько долларов за баррель, когда рынки откроются в воскресенье вечером, а продолжительный простой добывающих мощностей в Саудовской Аравии может подтолкнуть США и другие стороны продавать нефть из своих стратегических запасов, пишет Рейтер.

Анализ. Рынки ожидают подробностей

Кейти Прескотт, бизнес-корреспондент Би-би-си:

"Aramco - не только крупнейший в мире производитель нефти, но и наиболее доходная компания в мире. В Хураисе добывается около 1% мировой нефти, а в Абкайке находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, через который проходит 7% мировых поставок нефти.

Учитывая их масштабы, даже кратковременное прекращение работы повлияет не только на саму компанию, но и на поставки нефти по всему миру.

Аналитики потрясены самим фактом, что производство саудовской нефти могло упасть наполовину.

Саудовская Аравия производит 10% нефти в мире. Если это производство и в самом деле сократилось наполовину, то это отразится на мировых рынках, когда те откроются в понедельник.

Однако Aramco пока не сообщает о размерах разрушений.

Нападение дронов указывает на уязвимость заводов компании. Это самый неподходящий момент для Aramco, так как она намерена разместить часть своих акций на фондовых рынках.

Кроме того, у многих возникают опасения, что напряженность в регионе повлияет на глобальные поставки нефти и угрожает 20% потребляемой в мире нефти, которая проходит через Ормузский пролив".

Пресс-секретарь хуситов Яхья Сареа сказал в интервью телеканалу "Аль-Масира", который базируется в Бейруте и принадлежит движению хуситов, что Саудовской Аравии стоит ожидать других подобных ударов.

По его словам, одна из их крупнейших операций в Саудовской Аравии была проведена "в сотрудничестве с благородными людьми внутри королевства".

Саудовская компания Aramco владеет двумя крупнейшими в мире нефтеперерабатывающими заводами

Фото: GETTY IMAGES

Посланник ООН Мартин Гриффитс назвал факт нападений чрезвычайно тревожным и призвал все стороны в йеменском конфликте проявлять сдержанность.

Саудовские власти пока никак не комментируют, кто, по их мнению, стоит за этим нападением.

В 2006 году саудовским спецслужбам удалось предотвратить нападение на Абкайк, которое планировала "Аль-Каида" (запрещенная в России организация).

Анализ. Средство нападения, доступное всем

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны:

"Это нападение демонстрирует, что йеменские хуситы представляют собой угрозу для нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Хуситы используют все более и более технологически продвинутые беспилотники, и теперь разгорелись дебаты о том, как им это удалось. Смогли ли они просто привесить взрывчатые вещества к коммерчески доступным дронам, или же они получают существенную техническую помощь от Ирана?

Администрация президента Дональда Трампа, скорее всего, укажет пальцем в сторону Тегерана, но эксперты не уверены, сколь активную роль играет Иран в деле использования дронов хуситами.

Саудовские ВВС бомбят Йемен вот уже несколько лет. Сейчас у хуситов появилась возможность, хоть и ограниченная, ответить Эр-Рияду.

Это также демонстрирует, что эпоха, когда боевыми дронами владели всего лишь несколько стран, подошла к концу.

Беспилотники, хоть часто и относительно простые, теперь доступны каждому - США, Китаю, Израилю, Иран. И таким организациям, как "Хамас" и "Хезболла".

Почему в Йемене началась война?

Через Ормузский пролив проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти

Фото: GETTY IMAGES

Конфликт в Йемене между властями и повстанцами обострился в начале 2015 года, когда хуситы, исповедующие один из вариантов шиизма, захватили контроль над значительной частью страны и заставили президента Абд-Раббу Мансура Хади бежать за границу.

Встревоженные активизацией группировки, ОАЭ, Саудовская Аравия и еще семь арабских государств вмешались в ситуацию в попытке восстановить власть в стране. Коалиция считает, что хуситы действуют в регионе при поддержке Ирана. По данным ООН, в ходе боевых действий погибло почти 10 тысяч человек. Две трети из них - гражданские лица. Не менее 55 тысяч человек пострадали.

В результате продолжающихся боев и частичной блокады со стороны коалиции 22 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. В стране - самая острая в мире чрезвычайная ситуация в области продовольственной безопасности, а вспышка холеры, как предполагается, затронула миллион человек.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как Трамп отказался от соглашения, ограничивающего ядерную деятельность Тегерана, и восстановил санкции.