Тони Блэр: Стратегические отношения с Россией не должны решаться за счет Украины 15.09.2019, 11:44

Тони Блэр

Западу надо быть более настойчивым.

Западные страны не должны налаживать отношения с Россией за счет Украины, заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр на ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) 14 сентября, сообщает "Европейская правда".

"Западу надо быть более настойчивым, создавая такие стимулы для РФ, при которых невыполнение Минских соглашений будет крайне невыгодным для нее", – сказал Блэр.

На вопрос, можно ли ставить стратегические отношения с Россией в зависимость от прогресса минского процесса, Тони Блэр ответил, что "несмотря на важность стратегических отношений с РФ, они не должны решаться за счет Украины".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены.

В 2014 году США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели экономические санкции в отношении России. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.