Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя 5 15.09.2019, 11:47

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На борту было 116 пассажиров.

Самолет Як-42 из-за технической неисправности приземлился в аэропорту Красноярска, посадка прошла успешно. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

— Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что у самолета, который следовал рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, возникли проблемы с двигателем. На борту было, по предварительным данным, 116 пассажиров.

— Посадка прошла успешно. Авиакомпания «Красавиа» сейчас принимает решение, как отправить дальше пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть — в Уфу, — сказали в пресс-службе.