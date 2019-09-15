В отличие от Беларуси в Литве решились на антиалкогольную кампанию 9 15.09.2019, 11:55

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Каковы первые итоги?

«Салідарасць» пообщалась с жителями Литвы, чтобы узнать их мнение о радикальных мерах правительства. Разбираем ситуацию с антиалкогольной кампанией.

Почему в Литве решились на антиалкогольную кампанию?

Как и Беларусь, Литва долгое время попадала в список самых пьющих стран мира по данным Всемирной организации здравоохранения. Когда в 2015 году наша страна возглавила антирейтинг, белорусские власти подвергли сомнению справедливость оценки ВОЗ и, по сути, никак не отреагировали. Но когда на следующий год Литва заняла первое место в списке самых пьющих стран мира, у соседей развернулась бурная полемика, что же предпринять для исправления ситуации.

И хоть данные ВОЗ там также посчитали завышенными (организация заявила, что один житель Литвы старше 15 лет в среднем употреблял более 15 литров чистого алкоголя в год), в Литве не могли не признать, что в стране остро стоит проблема алкоголизации.

Что предприняли в Литве в рамках антиалкогольной кампании?

Меры, утвержденные правительством, вступили в силу с 1 января 2018 года. Во-первых, ограничили в магазинах время продажи спиртного (все меры касаются и пива). Теперь алкоголь продают с 10.00 до 20.00 с понедельника по субботу, и только до 15.00 в воскресенье.

Во-вторых, повысили возрастной ценз для покупателей – с 18 до 20 лет.

В-третьих, запретили рекламу алкогольных напитков.

В-четвертых, весной 2019 года произошло очередное повышение акцизов (на крепкие алкогольные напитки – на 10%).

Как первые итоги кампании оценивают чиновники?

Политики, которые являлись сторонниками драконовских мер, заявляют об эффективности кампании. Официальная статистика на их стороне. В 2018 году один житель Литвы старше 15 лет в среднем выпил 11,2 литра чистого алкоголя – на 1,1 литра меньше, чем в предыдущем. Заметно снизилось количество болезней и смертей от спиртного.

Что немаловажно: антиалкогольная кампания не привела к потерям бюджета. За счет повышения акцизов (первый этап начался в 2017 году) доходы не снизились, а в 2019 году по данным статистики даже начали заметно расти.

Ярый сторонник антиалкогольный кампании министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает, что предпринятые меры действуют. Однако при позитивных, на первый взгляд, изменениях, он является одним из самых непопулярных политиков Литвы. Почему?

Почему достижения властей подвергают сомнению?

Чиновники подтверждают свой успех статистикой, но ею же критики опровергают их достижения. Снижение употребления спиртного по официальным данным происходило и без антиалкогольной кампании. С 2013 года в Литве согласной статистике спиртного употребляют все меньше.

Кроме того, официальные данные не учитывают продажи нелегального алкоголя, которые предположительно должны были возрасти после вступивших в силу ограничений.

Антиалкогольная кампанию также критикуют по другим причинам.

Почему еще антиалкогольная кампания раздражает литовцев?

Ограничение по времени очевидно приводит к массе неудобств.

– Думаю, ни у одного меня такое было: захотел выпить после рабочего дня банку пива, но не успел в магазин к восьми. Почему меня ограничивают, почему за меня решают, хотя я добропорядочный семьянин и не алкоголик?! – сказал «Салідарнасці» житель Вильнюса.

Второе основной момент, за который критикуют власти: они пытаются действовать исключительно запретами, не предлагая людям альтернативы.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс сказал «Салідарнасці»: не разработано стратегии, как разнообразить досуг жителей, предоставить им другую (культурную, спортивную и т.д.) альтернативу употреблению спиртного. В такой ситуации, по его мнению, запреты могут ни к чему не привести.

Кроме того, на взгляд Радзявичюса, нынешние ограничения являются ударом не по всем, а по самым бедным: богатые в любое время могут расслабиться, зайдя в кафе, где цены на спиртное существенно выше.

Почему у антиалкогольной кампании все же есть сторонники?

Одну из причин «Салідарнасці» объяснила жительница Вильнюса:

– Я понимаю, что у нынешней молодежи есть и другие способы расслабиться, и веселье может проходить без выпивки, как обязательно было у нас. Но пиво и водка все еще популярны, а с новыми ограничениями есть надежда, что у молодых не сформируется привычка на оставшуюся жизнь выпивать по поводу и без.

Жители Литвы, опрошенные корреспондентом «Салідарнасцi», при противоречивых чувствах – большинство сошлось в одном: пока прошло слишком мало времени, чтобы давать окончательную оценку утвержденным мерам.

В любом случае, отличия в поведении белорусских и литовских элит разительны: у соседей в руководстве страны не побоялись взять на себя ответственность за непопулярный шаг, оценить который смогут только в будущем.