закрыть
15 сентября 2019, воскресенье, 13:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

ЧП в мозырском отделении «Газпрома»

  • 15.09.2019, 12:10
  • 1,410
ЧП в мозырском отделении «Газпрома»
Иллюстрационное фото

На электрика упала опора ЛЭП, он погиб.

Вчера на мозырском участке ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» произошла смертельная трагедия: на электрика упала железобетонная опора ЛЭП.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Lite, электрик Молодечненского УБР (управление буровых работ) работал, когда на него опала опора, строительство которой сейчас ведется. По предварительной информации, порвались подъемные стропы.

На место происшествия прибыло все начальство организации. Официальной информации по данному ЧП не поступало.


популярное за неделю

Мнение

Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип