Почему Домрачева и Буяльский не нужны в Беларуси? Михаил Мозаков, «Трибуна»

15.09.2019, 13:24

Про особенность работы в белорусском спорте.

Слушайте, вы тоже удивились, что Домрачева и Бьорндален будут работать в Китае? Меня вот как-то зацепило. Нет, ну друзьям надо помогать, ясное дело. Китайцы же нам бесплатно стадион и бассейн отгрохают. Так почему же не поделиться своими кадрами?

Если без иронии, то это грустно. Пусть у Дарьи нет тренерского опыта. Пусть Китай, наверное, создает иностранным специалистам отличные условия, особенно с учетом грядущей домашней Олимпиады. Пусть у Домрачевой хватает иных проектов, которые она активно развивает с мужем. И мнение самого Уле Эйнара могло быть очень весомым. Но вы понимаете: Белорусская федерация биатлона не предложила ничего. Ничего!

И голову буравят вопросы, гипотезы. Разве Дарье нечем поделиться с белорусскими спортсменами? Домрачева или Бьорндален вне зоны доступа? Боялись нарушить спокойствие знаменитой четы? Не «пробили» ставку? Или проще завезти очередного россиянина, чем задействовать своих в том или ином качестве и работать на перспективу?

В связи с Домрачевой тут же вспомнились истории из нашего баскетбола. Вероятно, вы читали о том, куда пропал Буяльский. Едва ли не лучший тренер в суверенной истории белорусского спорта официально не востребован на Родине! На секундочку: за десять лет сборная под его руководством четыре раза попадала в топ-4 на чемпионатах Европы и мира, дважды выступала на Олимпиаде. Но что такое результат… Буяльский не нужен, неудобен. Система же важнее.

А Троина? Наша известная баскетболистка после завершения карьеры получила диплом об образовании в Южной Корее. Казалось, в Беларуси будет современный спортивный менеджер. Но, засветившись на паре мероприятий федерации, она отправилась… в Эквадор. Почему? «Ну, ты же знаешь наши реалии», – сказала мне Таня.

При этом в баскетболе сейчас острейший кадровый голод! Только за последнее время ушли из жизни Шимковяк, Бицан, Белевич, Анжела Дубойская… Федерация рапортует о своем растущем влиянии на международной арене, что очень похвально, а также постоянно говорит об успехах в баскетболе «три на три», что тоже здорово. Однако в классической версии мы падаем все ниже. Тромифова, которая получила от федерации карт-бланш, не привнесла ничего нового и не произвела обещанную перестройку. Новых лиц в сборной не появилось, а сама команда на двух чемпионатах Европы подряд не смогла преодолеть групповой этап. О мужском баскетболе сегодня лучше и вовсе только шепотом. Национальная сборная даже не способна попасть в основной раунд квалификации, а молодежные команды из года в год барахтаются в подвале второго дивизиона. А тут еще этот конфликт с судьями…

Посмотрим, окажется ли при деле завершившая карьеру Карстен. Хорошо, что есть свои проекты в Беларуси у Герасимени и Мирного. Близки к окончанию выступлений Самсонов, Тихон, Глеб… Вам не кажется, что белорусский спорт в целом мельчает?

От этого еще неприятней, что в нашей стране слишком мало быть просто хорошим тренером. Сидоренко с Есауловым не дадут соврать. Нужно уметь работать локтями, дружить с руководителями, иметь влиятельных знакомых в высоких кабинетах, продавливать удобные решения. Крутиться, так сказать.

Я думаю, что уже давно пора перестать считать медали, премировать только за результат. Уверен, что главное – развитие инфраструктуры и вовлечение как можно более широкого круга профессионалов в развитие того или иного вида спорта. Как в футбольном «Аяксе». У тренеров, менеджеров может быть не слишком покладистый характер, и они не станут соглашаться с любой инициативой, навязанной сверху. Но эти люди будут «гореть» и отдадут все умения. Им тоже не все равно, что происходит на Родине.

Мне страшно, что Буяльский, Домрачева и Троина не работают в Беларуси, а не потому, что у нас будет на пару медалей меньше на Олимпиаде.

Михаил Мозаков, «Трибуна»