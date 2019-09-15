Житель Светлогорска: Власти не выполнили ни одного обещания 15.09.2019, 13:30

Главная проблема Светлогорского района — завод беленной целлюлозы.

Об этом говорят люди, которые приходят на пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Дмитрий Савич, принимающий участие в парламентской кампании по Светлогорскому избирательному округу №46 ежедневно проводит встречи с избирателями в разных населенных пунктах района. Люди возмущаются игнорированием их требований по закрытию завода беленной целлюлозы. Один из жителей Якимовой Слободы говорит о том, что жить в деревне из-за вредных выбросов невозможно:

- Проблема с заводом беленной целлюлозы не решается уже сколько лет. Вредное производство, никаких сдвигов нет. Они нам все обещают — и Гомель, и Минск — но ничего не меняется. Все плохо очень. Не выполнили ничего, что обещали, не сделали ничего. Тут все так считают.

Дмитрий Савич приглашает на пикеты «Европейской Беларуси» жителй Светлогорска и Светлогорского района. Сегодня он вместе с другими активистами будет собирать подписи с 12.30 до 16.00 в микрорайоне Юбилейный-2, возле магазина «Мегатоп» и офиса «Белтелекома».