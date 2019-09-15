10 самых популярных моделей электрического транспорта 1 15.09.2019, 14:02

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Иллюстрационное фото

Как выбрать гироскутер, моноколесо, гироборд или электросамокат.

Устали проводить свою жизнь в пробках или ездить в битком набитом общественном транспорте? «Новое время» собрало для вас 10 самых популярных моделей электрического транспорта, которые нам доступны.

В фильме «Назад в будущее-2», который вышел на экраны кинотеатров в 1989-м, у одного из главных героев Марти Макфлая был ховерборд — фантастический транспорт из будущего, который обходил законы гравитации и мог левитировать над Землей, удерживая при этом человека.

Сценаристы фильма прогнозировали, что такой транспорт должен появиться в 2015-м. К сожалению, на улицах пока не видно летающих скейтов, но даже в Беларуси и Украине сейчас полно различных гиробордов, моноколес, гироскутеров и электросамокатов.

Согласитесь, если бы несколько лет назад вы встретили человека, который едет на одном из таких причудливых электрических гаджетов, можно было бы предположить, что это съемки очередной части «Назад в будущее», и подобный транспорт разработали специально для фильма.

Новые электрические средства передвижения довольно быстро вошли в нашу жизнь. Во многих европейских городах работают сервисы проката компактного электрического транспорта, а в Азии и Северной Америке власти вводят некоторые ограничения на этот вид транспорта, поскольку они вызывают проблемы с парковкой и движением пешеходов.

Кому-то может показаться, что подобные «гироэлектроколеса» являются абсолютно бессмысленной штукой, но пользовательский опыт доказывает, что это достаточно комфортный и эффективный городской транспорт.

Представьте: поздним вечером вам нужно выйти в аптеку или магазин, но так не охота топать куда-то, даже если ваш пункт назначения находится на расстоянии менее 500 метров. Независимо от того, где расположен ваш дом — в огромном мегаполисе или небольшом провинциальном городке — вы можете взять под руку современный электротранспорт и уже через несколько минут вернуться обратно. При этом, не нужно заводить машину или доставать из кладовки велосипед.

Но, в последнее время на рынке появилось столько похожих предложений на такие гаджеты, что разобраться в них трудно самому Илону Маску. В связи с этим представляем топ-10 самых популярных моделей электрического транспорта.

Электросамокаты

Xiaomi Mi Scooter

Фото: skroutz.gr

Китайский стартап-единорог Xiaomi душит мировых производителей электроники своей низкой ценой и относительно высокими показателями качества и производительности практически во всех сегментах. Не стали исключением и электросамокаты.

В отличие от своих китайских сородичей, модель Mi Scooter имеет стильный презентабельный дизайн, множество дополнительных функций, вроде круиз-контроля, тормозную систему ABS, LED-дисплей и классное мобильное приложение. Самокат выдерживает вес до 100 кг, может проехать на одном заряде до 30 км и имеет максимальную скорость до 25 км/час. Идеальный вариант в этом ценовом сегменте.

Ninebot by Segway ES2

Фото: turbosquid.com

Компания Segway из США является одним из первопроходцев рынка компактного электрического транспорта, и до сих пор остается едва ли не самым главным премиальным брендом в этой сфере.

Их новая модель Ninebot ES2 предлагает фирменный качественный интерфейс в стиле Apple, несколько режимов езды, и все те же 100 кг допустимого веса, запас хода до 30 км и максимальную скорость до 25 км/час. Правда, стоит эта модель несколько дороже, чем аналог от Xiaomi.

Моноколеса

Ninebot One S2

Фото: Segway

И снова представитель американского Segway. Да, в этой подборке его будет много, — лидер рынка все-таки. Стоит учесть, что моноколеса больше подойдут для тех, кто уверен в своих ездовых способностях и лучше балансирует телом.

Этот электротранспорт выдержит великанов с весом до 120 кг, и благодаря диаметру колеса в 14 дюймов она будет несколько устойчивее, чем другие. Но, все же, чтобы научиться стартовать без опоры нужны некоторые тренировки. Ninebot One S2 можно разогнать до 24 км/час и проехать на нем до 30 км на одном заряде.

InMotion V8 Black

Фото: inmotionworld.com

Более продвинутый InMotion имеет несколько режимов подсветки с огромным количеством доступных цветов, мощный передний фонарь, которые можно настраивать через мобильное приложение.

Показатели производительности у него также на порядок выше: 16-дюймовое колесо, запас хода до 50 км и максимальная скорость до 30 км/час. Выложить за модель придется от 22 тыс. до 27 тыс. грн. Сравнение для ценителей советской классики: за эти же деньги можно купить ржавую «копейку» 40-летней давности или же чешский Cezet 350, причем в хорошем состоянии.

Электровелосипеды

Like. Bike Incity

Фото: citrus.ua

Хорошие полноценные электрические велосипеды стоят на порядок дороже, чем небольшие моноколеса и электросамокаты. Но, если вы хотите приобрести компактный складной электровелосипед — производители предлагают несколько выгодных и эффективных моделей.

Incity от Like. Bike может проехать до 35 км на одном заряде аккумулятора и максимально развивает до 30 км/час. Чтобы развить такую скорость на обычном велосипеде — нужно неплохо раскрутить педали. Тут же электротяга поднимет вас на любую горку с комфортом и ветерком.

OIO Fat Bike Plus

Фото: veliki.com.ua

Для тех, кому не по душе маленькие колеса и современный хай-тек дизайн, производитель OIO разработал настоящего внедорожного монстра, с классической велосипедной рамой и широченными колесами. При этом, его заряда батареи хватит, чтобы не только завести вас в глухой лес, но и привезти обратно.

Максимальный запас хода в режиме экономной езды составляет до 70 км, а прокрутив педали всего пару раз вы сможете достичь максимальной скорости на электротяге в 32 км/час за считанные мгновенья.

Гироскутеры

Ninebot by Segway miniPRO

Фото: pcmag.com

Еще раз Ninebot, и еще раз американские стиль, качество и, к сожалению, американская цена. Но, ничего популярнее пока не существует.

Модель может разогнаться до 15 км/час и имеет запас хода до 30 км. Преимуществом этого варианта является функция самобаланса, благодаря которой гироскутером можно управлять прямо со смартфона. Даже ховерборд Марти Макфлая так не умел!

Xiaomi Ninebot Mini Black

Фото: maxstore.com.ua

Более дешевый аналог Ninebot miniPRO, который предлагает почти те же ездовые характеристики и не менее утонченный дизайн за несколько тысяч гривен меньше. Зато интерфейс Xiaomi не перестает удивлять: LED-подсветка, информация о поездке, разные режимы езды и дистанционное управление через смартфон.

Паспортная максимальная скорость у него на один км/час больше, чем у конкурента от Segway, но зато запас хода на одном заряде — до 22 км. Плохо лишь для тех, кто работает в сервисе доставки и преодолевает по несколько сотен километров в день. Да и то, ваш персональный транспорт можно будет легко и быстро зарядить в течение дня.

Гироборды

Like.Bike X Prime

Фото: hotline.ua

И, наконец, самый вирусный и самый опасный из современных транспортных гаджетов — гироборд, который многие по ошибке называют гироскутером. Именно эта штука требует наибольшей ловкости и умения держать равновесие, но зато может неплохо вас повеселить по дороге домой после тяжелого рабочего дня.

Модель Like. Bike X Prime является одной из самых дорогих в сегменте, но в то же время предлагает большие 10,5-дюймовые колеса, запас хода до 30 км и может развивать сумасшедшие как для этого вида транспорта 23 км/час. Не забудьте купить шлем!

OIO SMART Allroad

Фото: rozetka.com.ua

Эта модель китайского производителя может выдержать вес до 120 кг, имеет функцию автоматического балансирования для управления со смартфона через приложение и те же 10,5-дюймовые колеса.

По паспорту у гироборда до 30 км запаса хода и максимальная скорость до 20 км/час.