Бунтующие брестчане выдвинули четвертого кандидата 15.09.2019, 14:18

В парламентской кампании участвует еще один противник строительства под Брестом завода АКБ.

Он намерен баллотироваться по округу, на территории которого и находится скандальный завод.

В парламентской кампании по Брестскому-Пограничному избирательному округу №4 выдвигают кандидатуру активиста кампании по борьбе с заводом АКБ, дежурного «Свинцовой варты» Владимира Мороза.

«Четвертого кандидата мы выдвинули по требованию людей. Жители района, на территории которого находится завод, возмущались, что по их округу никто из протеста не идет», – рассказал «Брестской газете» правозащитник, активист кампании Роман Кисляк.

В понедельник 16 сентября окружная избирательная комиссия рассмотрит заявление Владимира Мороза на регистрацию инициативной группы по сбору подписей за выдвижение его кандидатом. На минувшей неделе были зарегистрированы группы по сбору подписей троих активистов протестного движения: Александра Кабанова, Елены Макаревич и Романа Кисляка.

Для регистрации их кандидатами в депутаты необходимо собрать не меньше 1 000 подписей за каждого.