Сенцов опубликовал единственный снимок, который удалось сделать в заключении 1 15.09.2019, 14:59

Фото было сделано в канун нового 2016 года.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал широкой публике единственную фотографию, сделанную в тюрьме.

Фотографию Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook.

"Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял", - написал Сенцов.

По его словам, только изредка удавалось получить возможность связаться с родными и рассказать им о своем здоровье и местонахождении.

"Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.