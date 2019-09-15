Стабилизец Аркадий Янковский

15.09.2019, 15:06

Аркадий Янковский

Партхозактив – основа российского существования.

И вот, достойнейший петербуржец по фамилии Беглов явился миру в качестве губернатора Северной столицы России...

Первым делом триумфатор предсказуемо отрядил в Сенат от подведомственной ему территории достойнейшую из достойнейших – землячку по фамилии Матвиенко.

Там, в политикоподобном курятнике на Большой Дмитровке, проверенная домоправительница по высшему замыслу будет обеспечивать нужную форму "властного транзита", построив других достойнейших представителей регионов в послушные шеренги по алфавиту.

Федерализм называется...

Отработанная схема партийного единомыслия для выполнения главной государственной задачи не будет меняться. Как в добрые советские времена, партхозактив – основа нашего существования!

Жаль, немного не дотянул до апофеоза этого функционального совершенства символ системы представительной власти путинизма Владимир Иванович Долгих, член ЦК КПСС с 1971-го года и член Совфеда до недавнего времени...

Немного, разумеется, покудахчет в курятнике и с удовольствием попортит кровь г-же Матвиенко сенатор по фамилии Нарусова, она же мама бывшей кандидатши в президенты, а в остальном, конечно же, всё без проблем – полный стабилизец!

Выстроено как на мавзолее...

Кстати, недавняя свадебная церемония упомянутой пиар-претендентки на престол и псевдополитической дивы, навевает мавзолейные аллюзии и порождает идеи...

Ведь в действительности-то, весь сыр-бор транзитного целеполагания решается куда проще!

Надо всего-то, этот самый транзит осуществить через подобный "свадебный катафалк", пышненько и со вкусом...

Эх, ещё раз – жаль, что нет Долгих...

Представляете, как он бы сказал: "всё у нас пристойненько и порядочно, только вот я немного простудился на этих похоронах...".

Это был бы полный стабилизец!

Аркадий Янковский, kasparov.ru