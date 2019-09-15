закрыть
15 сентября 2019, воскресенье, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Стабилизец

  • Аркадий Янковский
  • 15.09.2019, 15:06
Стабилизец
Аркадий Янковский

Партхозактив – основа российского существования.

И вот, достойнейший петербуржец по фамилии Беглов явился миру в качестве губернатора Северной столицы России...

Первым делом триумфатор предсказуемо отрядил в Сенат от подведомственной ему территории достойнейшую из достойнейших – землячку по фамилии Матвиенко.

Там, в политикоподобном курятнике на Большой Дмитровке, проверенная домоправительница по высшему замыслу будет обеспечивать нужную форму "властного транзита", построив других достойнейших представителей регионов в послушные шеренги по алфавиту.

Федерализм называется...

Отработанная схема партийного единомыслия для выполнения главной государственной задачи не будет меняться. Как в добрые советские времена, партхозактив – основа нашего существования!

Жаль, немного не дотянул до апофеоза этого функционального совершенства символ системы представительной власти путинизма Владимир Иванович Долгих, член ЦК КПСС с 1971-го года и член Совфеда до недавнего времени...

Немного, разумеется, покудахчет в курятнике и с удовольствием попортит кровь г-же Матвиенко сенатор по фамилии Нарусова, она же мама бывшей кандидатши в президенты, а в остальном, конечно же, всё без проблем – полный стабилизец!

Выстроено как на мавзолее...

Кстати, недавняя свадебная церемония упомянутой пиар-претендентки на престол и псевдополитической дивы, навевает мавзолейные аллюзии и порождает идеи...

Ведь в действительности-то, весь сыр-бор транзитного целеполагания решается куда проще!

Надо всего-то, этот самый транзит осуществить через подобный "свадебный катафалк", пышненько и со вкусом...

Эх, ещё раз – жаль, что нет Долгих...

Представляете, как он бы сказал: "всё у нас пристойненько и порядочно, только вот я немного простудился на этих похоронах...".

Это был бы полный стабилизец!

Аркадий Янковский, kasparov.ru


популярное за неделю

Мнение

Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип