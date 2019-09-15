Глобальное потепление может вызвать массовое переселение народов 15.09.2019, 15:13

Вскоре пятая часть населения Земли не сможет оставаться в своих странах из-за жары.

Исследователи Стэнфордского университета определили, что за следующие 30 лет 1,5 миллиарда людей станут вынужденными переселенцами из-за климатических изменений - жители околоэкваториальных территорий просто не смогут жить в созданных условиях, передает hightech.

При этом, экономический разрыв между бедными и богатыми вырастет на 25%, а также обострятся конфликты и нестабильность в мире.

«Процесс переселения из-за климата уже начался, но сейчас люди официально указывают причины, которые могут подпасть под защиту в качестве основания для предоставления убежища», - рассказал адвокат Центра образования и юридических услуг для беженцев и иммигрантов Джанвито Гриеко.

При этом, в современном мире не существует такого понятия, как климатические переселенцы, а потому ни одна страна в мире не обязана принимать таких мигрантов, в соответствии с международной конвенцией ООН. Согласно документу, право на статус беженца имеют люди, которые меняют место жительства из-за обоснованного страха подвергнуться преследованиям по причине своей расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

«То, что в вашей стране стало слишком жарко, урожайность ниже и из-за этого вам не хватает еды — пока не является официальным основанием для переезда в другую страну», - добавил он.