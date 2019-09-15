Более 100 жителей Бреста вновь вышли на акцию против аккумуляторного завода 15.09.2019, 15:22

Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье уже больше 6 месяцев.

В воскресенье на площади Ленина в Бресте вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, на сегодняшнюю встречу пришли примерно 120 человек.

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь люди обсуждали участие в парламентской кампании четырех противников строительства аккумуляторного завода, пишут naviny.by.

Так, житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов намерен выдвинуться по Брестскому-Западному избирательному округу № 1, брестчанин Роман Кисляк — по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3, житель Кобрина Владимир Мороз — по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4.

На сегодняшний день зарегистрированы инициативные группы Кабанова, Кисляка и Макаревич. На следующей неделе окружной избирком рассмотрит документы Мороза. В инициативную группу Кабанова вошли 57 человек, Кисляка и Макаревич — по 72, Мороза — 73.

Как сообщил БелаПАН Кабанов, активисты ждут регистрации инициативной группы Мороза, а затем будут проводить единые пикеты за всех четырех активистов.

«Мы хотим, чтобы это были мощные, запоминающиеся пикеты. И сейчас мы ведем техническую подготовку к их проведению», — отметил Кабанов.

Планируется, что пикеты будут проводиться ежедневно в пяти-шести точках Бреста.

Один из лидеров общественной кампании против строительства завода Дмитрий Бекалюк уверен, что за их представителей люди будут подписываться.

«Я не сомневаюсь в здравом смысле жителей региона, потому что о ситуации с аккумуляторным заводом постоянно рассказывают местные блогеры и независимые СМИ, — сказал он. — Участие наших активистов в парламентской кампании — это еще один шаг к тому, чтобы закрыть завод».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».