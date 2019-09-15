Чемезов-джет

Сергей Чемезов

Вся суть нынешнего правления РФ – пускать пыль в глаза.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК о провальном государственном проекте производства самолета Sukhoi Superjet 100:

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название».

В этом заявлении вся суть нынешнего правления – пускать пыль в глаза, заниматься пиаром, не умея заниматься делом, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Очевидно, что за 20 лет неограниченного правления Путина, при возможности использовать огромные ресурсы, назначать каких угодно руководителей, по своему усмотрению строить госкомпании, не удалось создать ни одного гражданского самолета, способного конкурировать с западными машинами.

Даже и этот самый Sukhoi Superjet 100, дай Бог наполовину собираемый из российских комплектующих, провалился – не нужен в мире никому, а в России его впихивают давлением администрации.

И вот Сергей Чемезов говорит о ребрендинге, сервисной компании с «Аэрофлотом» и прочей чепухе, признавая, что проект убыточен. И утверждая, что проблемы с Sukhoi Superjet 100 — это «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут».

Товарищ Чемезов, этот самолет производится больше 10 лет, с 2008 года, какие еще «детские болезни»? Это старческий радикулит!

Убыточный проект, не имеющий шансов стать прибыльным нужно закрывать. Но как же можно? Надо же кормить госкомпанию!

Поэтому остается только путь ребрендинга – смены имени, поиска волшебного сочетания звуков русского языка. «Мы гадали, мы решали, как же нам котят назвать?».