Археологи нашли на греческом острове крепость 6-го века до нашей эры 1 15.09.2019, 16:04

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Поселения были обнаружены на юге острова поблизости города Каристос.

На острове Эвбея в Греции ученые нашли крепость, постройки VI века до нашей эры. Такая информация появилась от Министерства культуры страны, пишет lenta.ua.

Остатки древнего поселения были обнаружены на юге острова поблизости города Каристос. Находятся фрагменты крепости неестественным образом укрепленной местности на скалистой вершине холма.

Такое месторасположение позволяло обитателям поселения удерживать в случае необходимости оборону. Среди останков числятся прочные стены, прямоугольные фундаменты и арочное пространство. Предположительно, поселение располагалось на площади в 4 000 квадратных метров.

Археологи отмечают, что крепость имеет достаточно точную симметрию. На месте ее расположения было обнаружено большое количество артефактов, в том числе керамические изделия, которые в основной массе ничем не украшены. Вероятнее всего в поселении проживали ремесленники. Ученые в настоящее время продолжают исследование и пытаются идентифицировать находку.