Обрезанное фото автомобиля в «письме счастья» - это нормально? 3 15.09.2019, 16:11

2,483

Белорусские водители отказываются оплачивать «письма счастья» от ГАИ.

Когда водитель неожиданно для себя получает "письмо счастья", то первое, что приходит ему на ум: это какая-то ошибка. Но, покопавшись в памяти, сопоставив все за и против, он все же приходит к мысли, что нарушение, скорее всего, имело место. В итоге штраф оплачивается, неприятное забывается, пишет журналист Евгений Грачев для abw.by.

Но есть водители, которые готовы противопоставить полученным кадрам свою четкую уверенность в том, что закон они не преступали.

Читатель: "Недавно моя мама получила постановление о превышении скорости. Дело в том, что у мамы еще нет водительского удостоверения, так как отец купил ей машину для того, чтобы у нее был стимул пойти учиться управлению автомобилем. Машина стоит в паркинге, иногда на ней езжу я, когда бываю в Минске (сам постоянно живу в России). В момент фотофиксации авто за нарушение скоростного режима я действительно был с друзьями в Минске, мы ездили на машине в Логойск, где, видимо, и попали на камеру. Самое интересное, что никто не помнит, кто в тот момент был за рулем: водители периодически менялись, так как все пассажиры хотели попробовать Cadillac "в деле", как говорится. У меня в связи с этим несколько вопросов. Какие шансы привлечения нас к административной ответственности по этим фото, на которых не видна вся машина, не видна дорога и привязка к местности, не видны авто других участников движения и т.д.? Какие действия может предпринять ГАИ, если мы не сможем установить водителя либо если водитель является гражданином РФ? Как можно максимально оградить от общения с ГАИ мою маму? Она пожилой человек, не хотелось бы ее волновать и втягивать в эти дела. Платить штраф за данное нарушение принципиально не хотим, так как уверены, что мы не нарушали скоростной режим на данном участке".

Скажем сразу: версия о том, что читатель, обратившийся в редакцию, не помнит, кто был за рулем автомобиля в момент нарушения, не выдерживает критики.

Теперь о том, могут ли по имеющимся в постановлении фото привлечь к ответственности. Да, могут. Но вокруг этого вопроса постоянно разворачиваются различные дискуссии, которые в основном сводятся к тому, что на фото транспортное средство изображено не полностью.

Статья 10.3 ПИКоАП. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется

41. Постановление о наложении административного взыскания, вынесенное в соответствии с частью 31 настоящей статьи, должно содержать дату и место его составления; наименование органа, должность и фамилию лица, вынесшего постановление; сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности; время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения с указанием на часть статьи, статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за данное правонарушение; изображение транспортного средства, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами в момент совершения правонарушения; принятое решение.

Как видно из постановления, на фото действительно изображена только передняя часть транспортного средства, а не автомобиль полностью. Да, если мы говорим о верховенстве закона (а мы придерживаемся именно этого принципа), то для привлечения к ответственности лица в постановлении действительно должно быть "изображение транспортного средства". И полностью, а не его части.

Вот, например, как в этом постановлении:

Здесь на фото 1 автомобиль полностью попадает в кадр камеры фотофиксации, даже теоретически шансов оспорить постановление нет. Но на практике ГАИ практически всегда выписывает штрафы, даже если на фото нарушения изображена только часть автомобиля, несмотря на то что в законе прописано четко и понятно: "… постановление должно содержать изображение транспортного средства". Если регистрационные знаки читаются нормально, увы, оштрафуют, хотя мы констатируем, что такие фото нарушения не в полной мере согласуются с требованиями ст.10.3 ПИКоАП.

Мы не раз касались этой темы. ГАИ, как правило, отвечает, что камера делает много фото и что снимки, где автомобиль полностью попадает в кадр, тоже есть, просто для постановления выбирают фото, на котором лучше видны регистрационные знаки.

Мы считаем, что тогда логично фото с общим видом ТС размещать в постановлении наряду с фото крупным планом, - снимутся спорные вопросы. Или как минимум приобщать такие кадры к материалам административной проверки. Но сейчас ГАИ даже при наличии только "обрезанных" кадров дает заключение: "Данные доказательства в своей совокупности не противоречивы и достаточны для привлечения к административной ответственности".

Впрочем, это лишь позиция ГАИ, и она не мешает вам начать процесс обжалования, сославшись на нормы административного процесса.

Теперь о том, какие действия может предпринять ГАИ, если водитель установлен не будет: за нарушение ответит собственник автомобиля.

Статья 4.9 КоАП. Ответственность собственников (владельцев) транспортных средств

1. В случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства, за исключением случаев, определенных частями 3 и 4 настоящей статьи...

4. Собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной ответственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

При отсутствии оплаты штрафа материалы дела из ГАИ передадут в органы исполнительного производства, и тогда штраф будут взыскивать принудительно. А это может повлечь дополнительные расходы, когда помимо штрафа будет взыскан принудительный сбор в размере 10% суммы, подлежащей взысканию, а также могут принять и иные меры к должнику, такие как запрет на право управления автомобилем, арест имущества, запрет на выезд за границу и многое другое неприятное.