В Улан-Удэ главу Бурятии протестующие встретили криками «Позор» и «В отставку» 15.09.2019, 16:16

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Митингующие недовольны результатом выборов.

В Улан-Удэ на митинг в парке Юбилейный пришел глава республики Алексей Цыденов, сообщает «Новая газета».

«Выборы мэра проходили под контролем представителей всех кандидатов. И вопрос в том, доверяет ли Вячеслав Михайлович (Мархаев, кандидат от КПРФ, который занял второе место на выборах мэра Улан-Удэ — прим.) своим представителям, которые были на избирательных участках. Все 160 представителей коммунистической партии подписали протоколы», — заявил Цыденов.

Участники акции встретили его криками «Позор», «В отставку», и «Перевыборы». Затем на экране показали видео с нарушениями на выборах. В ответ Цыденов предложил передать эти записи в «компетентные органы».

Митингующие настаивают проведения повторных выборов мэра города. По оценке журналистов, на площади присутствуют около 1000 человек.

Напомним, 9 сентября в Улан-Удэ прошел стихийный митинг, в котором приняло участие около 200 человек. Поводом стало требование освободить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы «изгнать Путина».

Позднее протестующие стали требовать повторных выборов мэра города. В результате голосования победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией», сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место.