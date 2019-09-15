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С какими диагнозами не возьмут в белорусскую армию

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  • 15.09.2019, 16:22
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С какими диагнозами не возьмут в белорусскую армию

Военные врачи ответили на важные вопросы.

Идет осенний призыв. Кто годен, кто не годен к службе в армии и как это определяется? На вопросы читателей tut.by и портала «Здоровые люди» ответили председатель ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Республики Беларусь» — главный эксперт Вооруженных Сил, полковник медицинской службы Александр Горбарчук и врачи-эксперты ЦВВК.

Анорексия, дерматит, псориаз

— С 2017 года стою на учете у психиатра с диагнозом «биполярное расстройство», а с 2018 года «шизоаффективное расстройство». Могу ли я быть призван в армию? Павел

— Граждане призывного возраста, у которых имеются биполярное расстройство и шизоаффективное расстройство, признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службе в резерве.

— Призовут ли в армию с такими диагнозами, как «анорексия» и «полинейропатия»?

— Решение вопроса о призыве на срочную военную службу или зачислении в запас по указанным заболеваниям может быть принято только после медицинского обследования в стационарных условиях с установлением клинико-функционального диагноза и последующего медицинского освидетельствования с учетом степени выраженности функциональных расстройств.

— Я призывник 1995 г. р., в этом году иду на медицинское освидетельствование по призыву на срочную службу. У меня с детства атопический дерматит, в феврале 2018 г., в июне 2019 г. было последнее обострение, на данный момент высыпаний на теле нет. Положена ли отсрочка с данным диагнозом? Если врач направляет в кожвендиспансер и в акте пишут «атопический дерматит в стадии ремиссии», годен ли я к службе в армии? Антон

— При установленном клинико-функциональном диагнозе «атопический дерматит» и указанном количестве обострений, подтвержденных медицинскими документами, граждане призывного возраста на основании требований статьи 62 расписания болезней признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службе в резерве.

— У сына с раннего детства сезонная аллергия и сильный юношеский угревой дерматит. Основание ли это для признания его негодным к воинской службе или для отсрочки? Наталья

— Категория годности граждан к военной службе с юношеским угревым дерматитом определяется врачом-дерматовенерологом по установленному клинико-функциональному диагнозу в зависимости от выраженности клинических проявлений на момент освидетельствования. Оценка данных проявлений будет определена врачом-дерматовенерологом медицинской комиссии на момент проведения мероприятий призыва и, соответственно, определена категория годности к прохождению срочной военной службы, службе в резерве.

Решение о категории годности к военной службе при наличии сезонной аллергии принимается с учетом частоты обострений, выраженности клинических проявлений, необходимости и эффективности лечения в стационарных условиях в специализированных отделениях организаций здравоохранения.

— У меня несколько лет назад обнаружили ограниченный псориаз на локтях. Тогда мне врачи сказали, что я не годен. Действительно ли это так или псориаз не влияет на службу в армии? Максим

— При установленном клинико-функциональном диагнозе «ограниченный псориаз» граждане призывного возраста признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службе в резерве.

Астма, аллергия

— Если сыну в 6 лет был поставлен диагноз «бронхиальная астма», будет ли он призван в армию? Светлана

— При наличии у призывников клинико-функционального диагноза «бронхиальная астма» они признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службе в резерве. При этом данный диагноз обязательно должен быть подтвержден медицинскими документами. В период проведения мероприятий призыва молодой человек может быть направлен врачом-терапевтом медицинской комиссии на дополнительное медицинское обследование с целью подтверждения или снятия диагноза.

— У сына аллергия (поллиноз). Делал два раза тесты на руке в детской поликлинике. Пыльца, злаковые, домашняя пыль и т.п. Не взяли в МЧС из-за этого, поступил в колледж. Есть ли вероятность, что после колледжа его могут призвать в армию? Аллергии на рыбу нет (говорят, что аллергия на рыбу — основание для отсрочки). Олег Викторович

— Решение о категории годности к военной службе при наличии аллергии (поллиноза) принимается с учетом частоты обострений, выраженности клинических проявлений, необходимости и эффективности лечения в стационарных условиях в специализированных отделениях организаций здравоохранения. Окончательное решение о категории годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве будет принято при прохождении медицинского освидетельствования с учетом представленной вышеуказанной информации.

Действительно, лица, страдающие пищевой аллергией на некоторые продукты питания по нормам довольствия военнослужащих (в том числе на рыбу) с клиническими проявлениями (подтвержденной медицинскими документами) признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

— У меня хронический аллергический ринит и аллергический конъюнктивит. С таким диагнозом человек может служить в армии? Егор

— Хронический аллергический ринит и аллергический конъюнктивит могут быть проявлениями различных заболеваний. Поэтому граждане призывного возраста должны пройти медицинское обследование с целью выявления скрыто протекающих заболеваний. Если такие заболевания не выявлены, то граждане с хроническим аллергическим ринитом и аллергическим конъюнктивитом признаются годными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Сколиоз, кифоз, деформация грудной клетки

— Признан негодным по статье 66 В, конкретнее: сколиоз 2-й степени с углом искривления позвоночника более 11 градусов в положении лежа. Военкомат сообщает, что я обязан заново пройти обследование. Но ведь данная болезнь не лечится! Хочется получить комментарий по этому поводу. Про обязательство проходить каждые 3 года переосвидетельствование все знают. Волнует конкретно медицинский вопрос, каким образом угол искривления с 20 градусов (например) становится меньшее 11?

— Граждане с фиксированным сколиозом II степени признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве. С течением времени при определенных условиях (занятие спортом, лечебная физкультура, образ жизни, характер труда и другое) угол сколиотической деформации позвоночника может изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения. В связи с этим требованиями нормативных правовых актов предусмотрено проведение обязательного медицинского освидетельствования раз в 3 года граждан призывного возраста (18−27 лет).

— У меня 3 года назад обнаружились проблемы со спиной. А именно: сколиоз 2-й ст. 14 гр., кифоз 3-й ст. 54 гр., остеохондроз. Сейчас начал снова проверяться, и у меня уже сколиоз 2-й степени 11 гр., кифоз 2-й степени 40 гр. Обнаружили, что у меня разные по высоте ноги, сказали сделать топографию, также при снимках спины заметили подозрение на Шейермана-Мау. Призовут ли с этим в армию?

— Из указанных диагнозов препятствует призыву на срочную военную службу, службу в резерве наличие фиксированного сколиоза II степени. По остальным диагнозам требуется проведение дополнительного медицинского обследования для оценки степени выраженности указанных заболеваний.

— У моего сына врожденная деформация грудной клетки, сколиоз 2-й степени, группа здоровья по физкультуре 3-я, постоянно был в группах ЛФК, в университете — спецмедгруппа. Могут ли его призвать в армию? Майя

— При подтверждении в период проведения мероприятий призыва диагноза «Фиксированный сколиоз II степени» граждане призывного возраста признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы

в резерве.

При наличии врожденной деформации грудной клетки необходимо оценить степень деформации и функцию внешнего дыхания. В зависимости от результатов проведенного обследования принимается решение о категории годности призывника к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

— С 10 лет у сына подготовительная группа по физкультуре без сдачи всех нормативов (заболевания сердца и прогрессирующая близорукость, гастрит, перенесенные заболевания с оперативным вмешательством). При этом врач-кардиолог рекомендует вообще спецмедгруппу. Сейчас сыну 16 лет. Его ставят на воинский учет и признают годным к службе. Это как? Расчет, что он резко к 18 годам сможет без соответствующей физической подготовки выполнять все армейские нагрузки?

— В период проведения медицинского освидетельствования при первичной постановке граждан на воинский учет (в 16 лет) врачами-специалистами медицинской комиссии в военном комиссариате призывникам на основании анамнеза, жалоб, данных объективного обследования, представленных медицинских документов на момент проведения медицинского освидетельствования и, при необходимости, результатов медицинского обследования в специализированных медицинских учреждениях определяется категория годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве. Данное мероприятие проводится на базе военного комиссариата и, как правило, совпадает с проведением обязательного ежегодного медицинского осмотра. По результатам освидетельствования планируется дальнейшая работа по оздоровлению граждан призывного возраста. С этой целью составляются списки, которые направляются в учреждения здравоохранения по месту жительства для проведения лечебных мероприятий согласно клиническим протоколам. В период проведения мероприятий призыва с 18 лет врачами-специалистами медицинской комиссии проводится оценка возможности прохождения гражданами срочной военной службы, службы в резерве с учетом имеющихся хронических заболеваний.

— При каком соотношении роста и веса признают негодным к военной службе?

— При оценке соотношения роста и веса граждан используется показатель индекса массы тела (далее — ИМТ), который в норме составляет 18,5−24,9 кг/м2. В настоящее время при показателе ИМТ более 35,0 кг/м2 и менее 18,5 кг/м2 с низкой толерантностью к физической нагрузке граждане призывного возраста признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве. Также призывники с недостаточным физическим развитием при росте менее 150 см и (или) массе тела менее 45 кг признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Пролапс клапана, синдром Жильбера

— C рождения у сына в сердечном клапане не три створки, как у всех, а две. Поставили на учет к кардиологу. Кардиолог наблюдал, никакого лечения не назначал, спорт разрешил в рамках уроков физкультуры, а в спортивные секции справку выдавать отказывался, мотивируя тем, что неизвестно, как себя поведет сердце при сильных физнагрузках. С такими особенностями анатомического строения призывают в армию?

— В настоящее время наличие у вашего сына указанной патологии является препятствием к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

— У сына пролапс митрального клапана 1-й ст. (4 мм) с регургитацией 1-й ст. + деформация грудной клетки. В университете для учебы на военной кафедре не годен, для службы в армии (еще в школе) записано — годен с ограничениями. Призовут его или нет, когда придет время службы в рядах Вооруженных сил? И какой порядок обследования для таких заболеваний? У отца ПМК 1-й ст. — не служил, и у деда ПМК — не служил. Но сейчас имеются какие-то изменения в медицинских показаниях для призыва. Светлана Ивановна

— Призывники при наличии у них пролапса митрального клапана сердца I степени (от 3 до 5,9 мм) с регургитацией I степени признаются годными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве. Данный диагноз должен быть подтвержден проведением ультразвукового исследования сердца.

При наличии у призывников деформации грудной клетки оценивается степень деформации путем проведения рентгенологического исследования, а также проводится спирометрия с целью определения наличия или отсутствия нарушений функции внешнего дыхания. В настоящее время граждане призывного возраста с деформацией грудной клетки и нарушением функции внешнего дыхания признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

— У меня пролапс и регургитация митрального клапана 1-й степени, а также регургитация остальных клапанов 1-й степени кроме аортального. Плюс синдром Жильбера, из-за которого при физнагрузках организм интоксицируется, в результате начинаю себя плохо чувствовать (слабость, температура). Также есть разные мелкие факторы (косолапие, плоскостопие 1-й ст., нарушение осанки, нарушение речи, острота зрения без корректировки 0,3 и 0,2). Годен ли я в армию? Алексей

— Наличие у граждан призывного возраста пролапса митрального клапана I степени (от 3 до 5,9 мм) с регургитацией I степени, регургитации на остальных клапанах сердца I степени, кроме аортального, как и синдрома Жильбера, не является препятствием к прохождению службы в Вооруженных силах.

По поводу других указанных заболеваний необходимо проведение дополнительного медицинского обследования с целью уточнения их степени и стадии, которые будут определяющими при принятии решения о категории годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

— У сына регургитация 1-й степени трех клапанов: митрального, легочного и трикуспидального. В частной клинике просто описание и фиксация регургитации на трех клапанах. В заключении по направлению военкомата слово «незначительная». Но разве это оценка? Если есть первая степень — значит, просто первая. У нее ведь есть значения: от 3 до 6,5. Что должна по этому поводу написать терапевт, ведь это митральная недостаточность? А это, в свою очередь, пролапс клапанов. Кардиолога в комиссии нет. Какие еще могут быть обследования? По какой статье доктора будут смотреть степень годности: по 42-й или 80-й? Как определяются врожденность или приобретенность пролапсов клапанов? В подростковом возрасте регургитации не было, была лишняя хорда в желудочке, сейчас нет. Почему на УЗИ не определили цифровое значение регургитации? По какому критерию должно определяться, произошло ли за время службы ухудшение?

— С целью выявления и оценки патологии сердца проводится его ультразвуковое исследование, результаты которого оценивает врач-кардиолог (врач-терапевт) и устанавливает клинико-функциональный диагноз. По установленному клинико-функциональному диагнозу врач-терапевт медицинской комиссии при призыве на срочную военную службу в военном комиссариате принимает решение о категории годности граждан к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Исходя из представленной информации, у вашего сына имеется только регургитация I степени на трех клапанах сердца. Указанные цифровые значения (от 3 до 6,5) относятся к степени пролапса клапанов сердца, чего у вашего сына нет. Статьи расписания болезней в отношении призывников с регургитацией I степени без пролабирования клапанов сердца не применяются и они признаются годными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

— Призывают ли в армию с экстрасистолией и какие нормы связаны с этим диагнозом? Максим

— Критерии определения категории годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве граждан с экстрасистолией указаны в статье 42 расписания болезней*. Решение о категории годности принимается в зависимости от частоты и длительности экстрасистолии по данным суточного мониторирования ЭКГ.


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