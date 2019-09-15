закрыть
15 сентября 2019, воскресенье, 17:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Кремлевские башни затрещали

2
  • 15.09.2019, 16:31
  • 2,819
Кремлевские башни затрещали

Про извечное противостояние ФСБ и ГРУ.

Очередной шпионский скандал между США и РФ как квинтэссенция извечного противостояния ФСБ и ГРУ, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

Безусловно, темой недели стал очередной шпионский скандал, разразившийся между США и РФ, а именно, вскрытие высокопоставленного “крота”, бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, который долгое время (год вербовки, предположительно, 2000-й) являлся поставщиком информации для ЦРУ. ЦРУ же и эвакуировала, согласно имеющейся у CNN информации, своего агента в США ещё в 2017 году.

Учитывая масштаб проникновения ЦРУ в обитель президента РФ и статус завербованной особы, как-никак речь идет о государственном советнике 3-го класса, уровень скандала невероятен, но, вот ведь интересный момент, не бросающийся на фоне всеобщей «аховости» в глаза.

Да, ЦРУ завербовало человека, который через своего непосредственного начальника Юрия Ушакова, имеющего доступ к самому главному телу России — Путину, мог быть в курсе даже тех вопросов, которые не по его рангу. Да, Олег Смоленков сливал годами важную информацию за океан и спокойно ретировался в эмиграцию.

Также, Олег Смоленков занимался по удивительному совпадению, к общей купе слитой информации и подачей к обеденному столу ЦРУ на блюдечке с голубой каёмочкой спецопераций ГРУ. К примеру, слив 12 офицеров ГРУ принимавших участие во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., это дело рук Смоленкова.

Напомню, что в 2018 году (уже после того как Смоленков бежал в США), сотрудники ГРУ, Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев были обвинены в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов, логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

В свою очередь, ФСБ, занимающееся безопасностью и контролем подобного рода контактов высокопоставленных персон, практически полностью проворонило многолетний опыт взаимодействия Смоленкова с ЦРУ. Так же само, как и саму эвакуацию ценного агента в США прошла при полном “неведении” фэсов.

Вот и возникает вопрос, как такое возможно? Почти 20 лет обеспечивающий ЦРУ информацией агент, не заинтересовавший ФСБ, в конце своей агентурной карьеры попросту уезжает в “страну вербовщика”, без каких либо препятствий?

И, пожалуй, этот скандал, глубину которого понимают и в Кремле, и на Лубянке, и на Гризодубовой, создаст, куда больший эффект в противостоянии Башен Кремля, чем все предыдущие предпосылки.


популярное за неделю

Мнение

Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип