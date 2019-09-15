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Владислав Колячонок: Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу

  • 15.09.2019, 16:34
Владислав Колячонок: Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу
Владислав Колячонок

Как белорусский хоккеист играет за «Флориду».

Белорусский защитник "Флориды" Владислав Колячонок поделился впечатлениями от старта тренировочного кэмпа. 13 сентября хоккеист подписал с клубом контракт новичка, пишет pressball.by.

"Прежде всего, я действительно взволнован. Буду продолжать работать над каждым элементом своей игры. Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу.

Я хочу становиться лучше. Мне нужно работать над своей атакой и защитой. На самом деле мне надо работать просто над всем. Хочу на льду делать все быстрее, думать быстрее.

Каждый хоккеист "Флориды" просто потрясающий. Тренировки с ними — отличный опыт. Все быстры, все умны. Я рад играть с этими парнями", — говорит хоккеист.


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