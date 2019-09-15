Назван идеальный возраст для начала изучения иностранного языка 1 15.09.2019, 16:39

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Начинать лучше с пения песен.

Ученый Валерий Демарев, представляющий Университет Лобачевского, назвал идеальный возраст для начала изучения иностранного языка. Кандидат психологических наук убежден, что делать это следует как можно раньше, пишет lenta.ua.

По словам ученого, исследования демонстрируют, что уже шестимесячный ребенок способен различать ошибки в интонации языка, если прежде он хотя бы немного его слышал. Это значит, что мозг малыша готов к процессу изучения.

По мнению Демарева, уже в 3-4 года можно заниматься изучением с дошкольниками иностранного языка. Наиболее оптимально, чтобы в этом участвовали небольшие группы детей, насчитывающие не больше пяти человек.

Лучше всего начинать с алфавита, затем можно привлекать короткие мультфильмы, петь песни или повторять простые фразы. Заниматься один на один с преподавателем можно в более старшем возрасте. Если же нет возможности начать обучение ребенка с 3-4 лет, желательно сделать это хотя бы за год до школы.