«Хочется поддержать тех, кто борется за возрождение Беларуси» 2 15.09.2019, 16:52

Пока мы не возродим культуру, мы не возродим нацию.

Об этом говорят минчане, которые приходят на пикеты по сбору «Европейской Беларуси», сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Много чего не устраивает, но больше всего болит, не дает спать то, что погибает наша культура белорусская. У нас поддерживаются спортсмены, еще какие-то группы, но это то, что не имеет никакого веса, отношения к культуре. Пока мы не возродим культуру, мы не возродим нацию. На сегодня это самый больной вопрос.

Хотелось бы, чтобы в парламент прошли люди, которые покажут, что еще есть белорусы, которым все болит, которым хочется, чтобы была родина, была Беларусь. Хочется поддержать тех, кто поднимает эти проблемы, борется за возрождение Беларуси и белорусов, - поделилась переживаниями белоруска, пришедшая на пикет по сбору подписей «Европейской Беларуси».