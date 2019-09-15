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«Хочется поддержать тех, кто борется за возрождение Беларуси»

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  • 15.09.2019, 16:52
«Хочется поддержать тех, кто борется за возрождение Беларуси»

Пока мы не возродим культуру, мы не возродим нацию.

Об этом говорят минчане, которые приходят на пикеты по сбору «Европейской Беларуси», сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Много чего не устраивает, но больше всего болит, не дает спать то, что погибает наша культура белорусская. У нас поддерживаются спортсмены, еще какие-то группы, но это то, что не имеет никакого веса, отношения к культуре. Пока мы не возродим культуру, мы не возродим нацию. На сегодня это самый больной вопрос.

Хотелось бы, чтобы в парламент прошли люди, которые покажут, что еще есть белорусы, которым все болит, которым хочется, чтобы была родина, была Беларусь. Хочется поддержать тех, кто поднимает эти проблемы, борется за возрождение Беларуси и белорусов, - поделилась переживаниями белоруска, пришедшая на пикет по сбору подписей «Европейской Беларуси».


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