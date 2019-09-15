Как жительница Гродно продвигает белорусские родники с уникальной водой 15.09.2019, 17:14

За водой в родники на самой границе с Литвой приезжала сама Элиза Ожешко.

Тереза Белоусова уже несколько десятков лет занимается изучением родников с минеральной водой, которые находятся недалеко от Гродно, на самой границе с Литвой, пишет tut.by. Сюда, говорит, за водой приезжала сама Элиза Ожешко! В процессе изучения она открыла поле с сапропелем, аналогов которому нет в Беларуси. Она мечтает организовать здесь бесплатный санаторий для всех под открытым небом. Но, понимая, что эта мечта больше похожа на «мир во всем мире» и мало реализуема, решила остановиться на продвижении идеи создания в этих краях экологического парка. А еще — добиться того, чтобы все родники были взяты под охрану и получили статус памятника природы.

Фото: tut.by

Тереза Белоусова — создатель творческого коллектива «Родник» при институте природопользования НАН Беларуси и автор карты природных ресурсов. Криницами около Привалки она, кажется, занимается всю жизнь. И всю жизнь родники эти она продвигает в информационном пространстве. Хочет, говорит, чтобы про уникальную воду под Гродно узнало как можно больше людей.

Женщина много рассказывает об истории здешних краев, которая крепко переплелась с историей ее собственной семьи. В этих местах жили ее предки. Дед и отец строили деревянный костел в деревне Привалка, а рядом в местечке Криничная стоял большой дом семьи. Бабушка и мама занимались целительством, и в памяти женщины остались упоминания о чудодейственных свойствах местных криниц и о том, что сюда приезжало лечиться много людей. Но постепенно слава родников иссякла, и теперь даже не каждый гродненец знает, что на окраине Гродненской пущи есть минеральная вода, которую можно брать совершенно бесплатно.

Фото: tut.by

За водой приезжала сама Элиза Ожешко

— Мама во время войны спасла деревню от гибели. Она связной была в партизанском отряде и ходила в лес. Ее остановили немцы и спрашивают, куда она идет: мол, они знают, что местные помогают партизанам. Мама же рассказала про родник, который течет в лесу и который помогает от разных болезней. Ей привели с опаленными глазами солдата — мол, лечи, а то сожжем деревню. И она его вылечила, — рассказывает Тереза.

То ли сказка, то ли быль.

— Может, и сказка. Посмотрите, какие здесь места красивые. Наверное, в таком лесу и должны происходить чудеса, — хитро улыбается Тереза и ведет показывать родник. Он течет внизу в овраге, затененном старыми деревьями и большими папоротниками. В прозрачной воде отражаются лучи закатного солнца. Указателей с дороги к роднику нет, поэтому найти его без проводников будет проблематично. Тереза говорит, что уже несколько лет просит местные власти поставить специальные указатели, но пока все как-то застопорилось.

Фото: tut.by

— Моего энтузиазма не хватает, — вздыхает женщина, пока мы спускаемся по деревянной лестнице к роднику. О нем она когда-то рассказала местному леснику, и тот облагородил русло минерального ручья.

— Народный подход к источникам — вроде лечат, но не знаем как — мне совершенно не нравился. Я, конечно, верю в чудо исцеления, но мне нужно еще и научное подтверждение народным традициям и рассказам, поэтому в свое время я отправила воду из четырех источников на экспертизу и получила ответы, — говорит Тереза.

Исследования проводили несколько организаций: Республиканский научно-практический центр гигиены, Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии и Институт физиологии НАН Беларуси. Ученые пришли к выводу, что воду из здешних криниц можно использовать в качестве столового напитка при ряде заболеваний. Например, это болезни полости рта и зубов, хронические гастриты с нормальной, повышенной и пониженной секреторной функциями желудка, неосложненная язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни оперированного желудка по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, хронические колиты и энтероколиты, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, нарушение обмена веществ, мочекаменная болезнь.

Фото: tut.by

— То есть вода оказалась целебной по-настоящему, — улыбается Тереза. — Я просто получила подтверждение тем рассказам, которые слышала в детстве. А еще сюда приезжала Элиза Ожешко! Папа рассказывал, что на бричке, запряженной лошадьми. И звон колокольчиков на сбруе был слышен далеко-далеко. Также воду брали в еврейскую больницу и возили в богатые дома Гродно. Каждый источник имеет свои особенные свойства, о которых люди знали.

Фото: tut.by

Бесплатные СПА-процедуры и минеральная вода на рассвете

Около парковки перед самым пограничным переходом течет еще один родник. Он имеет охранный статус, вокруг него обустроена территория, но Тереза говорит, что из-за того, что рядом построили гостиницу и парковку, напор воды в кринице стал меньше.

— Здание появилось в начале двухтысячных. Сначала предпринимателю разрешили строить, потом запретили, потом снова разрешили. Когда делали канализацию, пробили родниковый пласт и родник повредили. Раньше он бил вовсю и был самым известным из четырех. Называется Привалка-1. Здесь начинается Неманская впадина, самая низкая точка Беларуси — 80 метров выше уровня моря, — говорит Тереза. — А в 2013 году его одновременно исключили и не исключили из Гродненской пущи. Тогда вступило в силу постановление Совмина о преобразовании заказника — и родник оказался вне его территории, но, согласно описанию границ Гродненской пущи, из нее исключалась лишь территория, где расположена гостиница, а родник же чуть дальше. Потом все-таки решили — роднику быть в пуще.

Фото: tut.by

Источнику не повезло с месторасположением — рядом оживленная трасса, а на парковке постоянно останавливаются фуры. Лес, к сожалению, постоянно в мусоре. Хорошо хоть запретили заезд к роднику, а то, говорит Тереза, раньше машины ставили вплотную к нему.

Еще один родник — в деревне Привалка. Шустрый, с хорошим напором и мягкой водой. Вокруг русла — самодельные настилы, вместо которых Тереза мечтает установить что-то более стационарное. А еще поставить капличку. И, конечно, добиться, чтобы криницу признали памятником природы. Для первого нужны спонсоры, для второго — долгая бумажная работа.

— Посмотрите, какой родник красивый. Мне кажется, он этого достоин, — говорит женщина и рассказывает, что эта криница омолаживает. — Самая большая минерализация здесь — утром на рассвете, потом это просто чистая родниковая вода. Мама всегда набирала ее тогда, как солнце вставало, да и многие местные так делают до сих пор. Когда-то сюда привозили даже неходячих и люди вставали на ноги. Так говорят. Ездили сюда из Друскининкая лечиться, а сейчас мы ездим туда за СПА-процедурами, хотя вот они здесь.

Фото: tut.by

Кстати, в конце 80-х годов прошлого века на участке Поречье — Грандичи — Привалка геологи пробурили 26 скважин и в 21 из них обнаружили минеральные воды хлоридно-кальциево-натриевого типа, а у Привалок — еще и слаборадоновые с минерализацией в среднем 14,8 г/дм³. В чистом виде их пить нельзя — слишком соленые, надо разбавлять.

Готовый санаторий под открытым небом

Тереза Белоусова уверена, что у этого пятачка земли с ее криницами — большое будущее и очень хороший туристический потенциал, надо только приложить усилия.

Фото: tut.by

— Привалка же на бумаге считается курортной зоной. Минский архитектор Владимир Исаченко в 2011 году сделал проект санаторно-курортной зоны для СЭЗ «Гродноинвест», согласно которому здесь могли появиться водолечебница, гостиница, аквапарк, санаторий и СПА-центры. Однако другие ученые раскритиковали проект — для здешней природы такое строительство опасно. Но в рамках курортной зоны предлагалось еще создать экологический парк. Вот о нем я все время толкую. Мне так важно, чтобы родники приносили пользу, лечили людей, — говорит Тереза.

Чуть дальше от леса она нашла сапропелевое месторождение Райста, изучение которого стараниями женщины и таких же энтузиастов, кстати, было внесено в государственную программу освоения месторождения полезных ископаемых. Несколько лет назад сапропелевым полем заинтересовался предприниматель, тогда же образцы брали на исследование. Однако дело это заглохло.

Фото: tut.by

— Я помню, когда отец приезжал после трудного дня на пашне, он и односельчане приходили на этот луг, раскапывали землю и в ямы клали ноги. И все — наутро как новенькие! Есть здесь и еще один родник. Местные из него не пили, однако в нем размачивали сапропель с луга и делали примочки. Очень помогало от ревматизма. И сейчас же можно все это делать, только копнуть надо немного, в прямом смысле слова. И все — готовый санаторий под открытым небом. Также можно здесь сделать коммерческую добычу сапропеля. Потенциальными покупателями грязей могут стать больницы, лечебницы и санатории.

— Вон, в Поречье грязь везут из Дятловского района. А могли бы отсюда. Осталось дело за малым — найти инвесторов и добиться разрешения на организацию экологического парка. Благо, сил у меня, благодаря родникам, много. Думаю, в конце концов все получится.