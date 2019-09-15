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Празднуем День города вместе: акция «Европейской Беларуси» в центре Минска

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  • 15.09.2019, 17:15
Празднуем День города вместе: акция «Европейской Беларуси» в центре Минска

(Обновляется) Предвыборный пикет по сбору подписей проходит на проспекте Победителей.

Около 20 активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» проводят сбор подписей в центре Минска, сообщает сайт europeanbelarus.org.

Там сегодня проходят мероприятия, посвященные Дню города — Минский полумарафон и Wargaming Fest. Сотни минчан видят флаги с «Погоней» и с символикой Европейского Союза, многие из них подходят к активистам, общаются с ними, оставляют свои подписи.

Многие прохожие фотографируются с национальной символикой, желают удачи, говорят слова поддержки активистам. Некоторые кричат «Жыве Беларусь!» и оставляют свои контакты.

Многие люди присоединяются к участникам пикета. У стенда часто образовывается очередь из желающих поставить подпись за кандидатов от «Европейской Беларуси».

- 25 лет нами правит диктатор Лукашенко. Это огромный срок. Пришло время вернуть себе свободу. Ставьте подписи за кандидатов от «Европейской Беларуси». Наши главные цели - смена власти на всех уровнях, закрытие АЭС в Островце и обеспечение достойного уровня жизни для белорусов на родине. Вместе мы сможем добиться их, - сказал в своем выступлении один из активистов Андрей Войнич.


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