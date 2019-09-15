Фотофакт: Контрабандисты натянули трос между Беларусью и Литвой 15.09.2019, 17:30

Еще один воспользовался лестницей.

В Гродненском районе пограничники обнаружили с помощью технических средств неизвестного гражданина. Мужчина следовал в сторону государственной границы с лестницей, сообщает the-village.me со ссылкой на Погранкомитет. Задержанный житель Каменецкого района пояснил, что с помощью лестницы собирался преодолеть заградительный забор и контрольно-следовую полосу с целью перемещения товарно-материальных ценностей. Если бы афера удалась, то он и дальше собирался незаконно промышлять таким способом.

Похожий случай произошел несколькими днями ранее. Трое жителей Островецкого района и их сообщники с сопредельной стороны натянули трос между деревьями через белорусско-литовскую границу. Забирались по стволам они при помощи снаряжения, специально предназначенного для подъема на железобетонные опоры. Таким способом они, как и вышеуказанный гражданин, намеревались перебрасывать контрабандный груз через границу. Однако и их затея потерпела фиаско.

Мужчины будут привлечены к административной ответственности по статьям 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь.